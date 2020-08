Michele Di Rocco torna sul ring a 38 anni, è stato Campione d’Europa 🔴 Video

Michele Di Rocco torna sul ring a 38 anni, è stato Campione d’Europa

Un pilastro per il pugilato italiano, nel 2002 bronzo agli Europei nel 2004. Michele Di Rocco, che a 38 anni torna sul ring, ha rappresentato l’Italia nelle Olimpiadi di Atene, nello stesso anno è passato professionista.

Nel 2005 ha conquistato l’International Boxing Federation Youth , subito dopo si laurea campione Italiano, nel 2006 conquista l’unione Europea, ma l’ 8 giugno 2013 sale sulla cima più alta d’Europa conquistando il titolo Europeo e fino al 2015 sarà il padrone incontrastato di questa categoria difendendo il proprio scettro ben 4 volte…

A 38 anni si prepara per tornare sul ring ed essere nuovamente protagonista, con un record da professionista di 41 Vittorie 3 Sconfitte e 1 Pari è il nostro:

«Sono partito ad allenarmi 2 mesi e mezzo fa – scrive il pugile sul suo profilo Facebook – ero arrivato ad un peso vergognoso di 90 kg ad oggi né ho tolti 12 pesando 78 kg il mio obbiettivo è arrivare nei prossimi mesi entro novembre a 67 kg e tornare a combattere nei pesi Welter , questa è una sfida con me stesso e voglio riuscire a Combattere per un Titolo Importante non voglio dimostrare niente a nessuno solo a me stesso».

A breve, annuncia lo stesso campione, “mi trasferirò a Voghera per allenarmi e si pensa ad un incontro a Novembre”