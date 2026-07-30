Nuoto: Centro Bastia porta undici atleti a Roma

Grande attesa per la squadra di Bastia Umbra al Foro Italico

🏊‍♂️ Prendono il via a Roma i Campionati Italiani di Categoria di Nuoto. Il Centro Nuoto Bastia si presenta al Foro Italico come la formazione dell’Umbria più rappresentata grazie a undici atleti qualificati, confermando l’ottimo livello tecnico espresso

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Bastia Umbra, 30 luglio 2026 – La stagione agonistica del nuoto giunge al suo culmine con l’apertura ufficiale dei Campionati Italiani di Categoria, un evento sportivo di rilievo nazionale che prenderà il via il 31 luglio 2026. La prestigiosa cornice del Foro Italico di Roma si prepara ad accogliere le più promettenti realtà natatorie del Paese. In questo contesto agonistico di altissimo profilo, l’Umbria sarà rappresentata in modo massiccio da una specifica realtà societaria che ha saputo distinguersi per i risultati ottenuti nel corso dell’anno. Il Centro Nuoto Bastia si attesta infatti come il sodalizio della regione con il più cospicuo numero di atleti iscritti alle gare romane. Questa performance numerica certifica la bontà del percorso intrapreso e il consolidamento di uno standard qualitativo eccellente per l’intero movimento sportivo locale, come riferisce il comunicato di Giacomo Lazzari, Comune di Bastia Umbra.

La spedizione per la kermesse capitolina può contare su un gruppo unito e competitivo composto esattamente da 11 nuotatori, i quali hanno ottenuto il pass di accesso grazie ai tempi registrati durante la stagione. Tra i profili di spicco figura Elena Ranocchia, reduce dalla recente partecipazione ai Campionati Europei Junior svoltisi a Monaco di Baviera. Accanto a lei, completeranno la rosa agonistica Anastasia Corolco, Luca Baglioni, Francesco Ercolani, Luca Gervasi, Riccardo Lotti, Giacomo Mariani, Gioele Perrone, Pietro Palmerini, Nicola Rossi e Diego Sepioni. La crescita di questo collettivo è il frutto del lavoro quotidiano svolto a bordo vasca dagli allenatori della società, i tecnici Bolletta, Centra e Cotozzolo, che hanno guidato il gruppo attraverso una preparazione mirata a finalizzare la forma proprio per l’appuntamento più importante dell’anno.

Il valore di questa importante partecipazione nazionale ha richiamato l’attenzione delle massime autorità cittadine, fiere del lustro sportivo portato al territorio.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra hanno voluto rivolgere pubblicamente un caloroso messaggio di incoraggiamento e un sentito in bocca al lupo a tutta la delegazione, inclusi i ragazzi, lo staff tecnico e i dirigenti societari. Le istituzioni si dicono certe che la squadra saprà affrontare le competizioni con il massimo dell’impegno, della passione e della determinazione agonistica, onorando i colori del club e il nome della città d’origine. L’auspicio finale espresso dalla giunta comunale è che la manifestazione possa rappresentare per ognuno dei partecipanti un’esperienza formativa straordinaria, densa di soddisfazioni personali e coronata dal raggiungimento dei propri primati personali.