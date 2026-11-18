A Bastia Umbra struttura nZEB con spazi per la comunità

📌 FLASH NEWS – Bastia Umbra approva il progetto del nuovo Palazzetto dello Sport. Investimento da 7 milioni di euro tra contributo statale e mutuo sportivo. Previsti spazi inclusivi, area fitness, verde pubblico, skatepark

Bastia Umbra, 19 11 2026 – Il nuovo Palazzetto dello Sport compie un passo decisivo verso la realizzazione. La Giunta comunale ha infatti approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica relativo alla futura struttura multifunzionale che sorgerà nell’area compresa tra via dei Gelsi e via dei Platani. L’atto approvato con la deliberazione numero 328 del 17 novembre 2026 rappresenta una tappa fondamentale dell’iter amministrativo e progettuale. L’intervento rientra tra i principali investimenti programmati dall’amministrazione nell’ambito dell’impiantistica sportiva e punta a fornire alla città una struttura moderna, accessibile e capace di accogliere numerose attività sportive. L’investimento complessivo previsto raggiunge i 7 milioni di euro e consentirà la realizzazione di un complesso pensato per rispondere alle esigenze delle associazioni, delle società sportive, degli atleti e dei cittadini.

Il futuro impianto sarà realizzato in una zona strategica della città, tra via dei Gelsi e via dei Platani, su un’area che si estende per circa 10 mila metri quadrati. La collocazione scelta consentirà di sviluppare un polo dedicato allo sport e alla socialità, integrato con il tessuto urbano circostante. Il progetto non guarda soltanto all’attività agonistica, ma punta a creare uno spazio di aggregazione aperto alla comunità. L’obiettivo è offrire un luogo in grado di ospitare eventi, allenamenti, attività sportive e iniziative rivolte a diverse fasce della popolazione, favorendo la partecipazione e la pratica motoria in un contesto adeguato alle necessità contemporanee.

Uno degli aspetti centrali del progetto riguarda la natura multifunzionale dell’impianto. La struttura è stata progettata per accogliere differenti discipline sportive e per adattarsi a molteplici utilizzi. Il cuore dell’edificio sarà costituito da una grande area destinata alle attività sportive, caratterizzata da una superficie di gioco di circa 44 metri per 24, configurabile in base alle esigenze organizzative e tecniche delle varie discipline. La progettazione mira anche a rendere possibile l’organizzazione di manifestazioni e competizioni agonistiche di livello sovralocale, ampliando le opportunità per il movimento sportivo del territorio. Particolare attenzione è stata riservata alla flessibilità degli spazi, elemento considerato essenziale per garantire un utilizzo continuativo dell’impianto durante tutto l’anno.

Tra gli elementi qualificanti della nuova struttura figura la forte attenzione all’inclusione. Il palazzetto sarà infatti predisposto per consentire la partecipazione alle attività sportive anche alle persone con disabilità. La progettazione prevede spazi dedicati a diverse discipline e considera espressamente anche attività legate al mondo paralimpico. Un rilievo specifico viene attribuito al baskin e ad altre pratiche sportive inclusive, con l’obiettivo di favorire la massima partecipazione possibile e garantire l’accesso allo sport a un pubblico sempre più ampio. L’orientamento inclusivo rappresenta uno dei principi che hanno guidato l’elaborazione dell’intervento, in linea con una visione dello sport come strumento di integrazione e crescita collettiva.

Il progetto non si limita alla realizzazione dell’area di gioco principale, ma comprende una serie di servizi destinati a rendere la struttura funzionale e completa. Sono previsti sei spogliatoi a servizio degli atleti e delle squadre, oltre a una palestra dedicata alle attività fitness. Troveranno inoltre spazio locali tecnici, depositi, ambienti per il primo soccorso e ulteriori aree di supporto necessarie alla gestione quotidiana dell’impianto. La struttura sarà dotata anche di uffici amministrativi, biglietteria e servizi destinati al pubblico. Un ulteriore elemento previsto dal progetto è la presenza di una zona ristoro con caffè-bar e terrazza, concepita come punto di incontro per utenti, accompagnatori e visitatori. L’insieme di questi spazi contribuisce a delineare un impianto capace di andare oltre la semplice funzione sportiva, configurandosi come luogo di aggregazione e servizio.

Il progetto comprende anche una significativa sistemazione degli spazi esterni, come riporta il comunicato di Staff Comunicazione – Comune di Bastia Umbra. Sono previsti parcheggi, percorsi pedonali e aree destinate alla fruizione pubblica. Accanto a questi interventi, il piano include la realizzazione di zone verdi attrezzate pensate per favorire la permanenza e la frequentazione dell’area anche al di fuori degli eventi sportivi. La proposta progettuale prevede inoltre un campo polivalente esterno e uno skatepark, ampliando così l’offerta destinata ai giovani e agli appassionati di discipline differenti. La presenza di questi spazi contribuisce a creare un sistema integrato nel quale attività sportiva, tempo libero e socialità possano convivere in modo armonico.

Un capitolo centrale dell’intervento riguarda la sostenibilità ambientale. Il nuovo Palazzetto dello Sport sarà realizzato secondo i criteri nZEB (Nearly Zero Energy Building), standard che identifica edifici caratterizzati da un fabbisogno energetico estremamente contenuto. La progettazione prevede soluzioni tecnologiche e architettoniche orientate all’efficienza energetica, con l’obiettivo di ridurre consumi e impatto ambientale. Tra gli interventi programmati figura l’installazione di un impianto fotovoltaico in copertura, destinato a contribuire alla produzione di energia per il funzionamento della struttura. Sono inoltre previsti sistemi dedicati alla climatizzazione e alla gestione energetica dell’edificio, studiati per migliorare le prestazioni complessive dell’impianto. La componente ambientale interessa anche le aree esterne, dove il progetto contempla percorsi alberati, zone verdi e spazi destinati alla fruizione pubblica.

Il valore complessivo dell’intervento è fissato in 7 milioni di euro. La cifra comprende la realizzazione delle opere edilizie, gli interventi strutturali e impiantistici, le spese tecniche, gli oneri per la sicurezza e tutte le ulteriori voci necessarie alla costruzione della struttura. Per quanto riguarda la copertura finanziaria, il piano individuato dall’amministrazione si basa su due principali fonti di finanziamento. La prima è rappresentata da un contributo statale pari a 3 milioni di euro, collegato al programma nazionale “Sport e Periferie 2025”. La seconda consiste in un mutuo da 4,5 milioni di euro che sarà acceso con l’Istituto per il Credito Sportivo e che resterà a carico dell’Amministrazione comunale. La combinazione delle due fonti consentirà di sostenere l’intero percorso di realizzazione dell’opera.

L’intervento si inserisce in un percorso avviato nel 2025 con la partecipazione del Comune all’avviso pubblico nazionale “Sport e Periferie”, promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente sono state sviluppate le attività di pianificazione, programmazione e progettazione necessarie per tradurre l’iniziativa in un progetto concreto. L’incarico per i servizi tecnici è stato affidato al raggruppamento formato da Abacus S.r.l. e Intersezioni Consorzio Stabile, che ha elaborato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica ora approvato dalla Giunta comunale. L’adozione del PFTE rappresenta quindi il risultato di un iter tecnico e amministrativo che ha accompagnato la definizione delle caratteristiche dell’opera.

Il nuovo palazzetto è stato concepito con una prospettiva che supera i confini comunali. La sua posizione, vicina al confine con il Comune di Assisi, viene considerata un elemento strategico per favorire possibili forme di collaborazione istituzionale legate all’utilizzo delle infrastrutture sportive. In quest’ottica si colloca il percorso di confronto avviato tra Bastia Umbra e Assisi per valutare eventuali modalità di utilizzo condiviso e future forme di gestione dell’impianto. L’idea è quella di mettere a disposizione del territorio una struttura capace di ampliare le opportunità per il movimento sportivo, incrementare la possibilità di ospitare eventi e favorire nuove sinergie tra le comunità locali.

Con l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica si conclude una fase importante, ma non definitiva, del procedimento. La documentazione sarà ora trasmessa agli enti e alle amministrazioni competenti per l’ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente. Successivamente dovranno essere completati gli ulteriori adempimenti progettuali e amministrativi necessari per arrivare all’affidamento dei lavori e alla successiva esecuzione dell’opera.

L’obiettivo dell’intervento resta quello di dotare Bastia Umbra di una struttura moderna, efficiente e inclusiva, capace di sostenere la crescita dello sport locale e di offrire nuovi spazi dedicati alla partecipazione e alla vita della comunità.