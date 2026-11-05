Palazzetto di Bastia Umbra, lo scontro sull’avvio dei lavori

Il centrodestra contesta il dato indicato nel post del Comune

📌 FLASH NEWS – A Bastia Umbra il centrodestra contesta il post del Comune sul Palazzetto dello Sport. Per l’ente i lavori sono partiti da settimane, per le liste civiche e i partiti della coalizione da due o tre giorni. Chiesti tempi certi.

Il Coordinamento delle Liste Civiche e dei Partiti di Centrodestra contesta la ricostruzione del Comune di Bastia Umbra sull’avvio dei lavori al Palazzetto dello Sport di viale Giontella. In un post pubblicato sulla pagina ufficiale, l’ente ha riferito che gli interventi erano cominciati da alcune settimane. Secondo il coordinamento, invece, le lavorazioni sono partite soltanto due o tre giorni prima della diffusione della nota.

La divergenza riguarda anche il modo in cui vengono considerate le attività svolte nell’area. Le liste civiche e i partiti del centrodestra distinguono il taglio dell’erba nelle pertinenze dell’impianto e la sistemazione della recinzione dall’apertura effettiva del cantiere. È su questa distinzione che si fonda la contestazione al messaggio pubblicato dal Comune.

Gli atti per l’ampliamento della palestra

Nella ricostruzione del coordinamento, i lavori previsti in origine erano stati interrotti per consentire una modifica al progetto. La revisione, voluta dall’amministrazione comunale, riguarda l’ampliamento della palestra sotto il Palazzetto, destinata a ospitare una sala pesi. La modifica ha avuto ripercussioni anche sulle lavorazioni relative alle uscite di sicurezza delle tribune e degli spalti.

La nota richiama tre passaggi amministrativi. Il primo è l’affidamento della progettazione esecutiva dell’ampliamento, disposto con la determina n. 446 del 14 maggio 2026. La Giunta comunale ha poi approvato il progetto esecutivo con la deliberazione n. 237 del 25 agosto 2026. L’aggiudicazione dei lavori è stata formalizzata con la determina n. 884 del 7 ottobre 2026.

I disagi per le società sportive

Secondo il coordinamento, il Palazzetto dello Sport è chiuso al pubblico da quasi tre anni e mezzo. La nota riferisce che, in questo periodo, le associazioni sportive hanno dovuto fare i conti con l’impossibilità di disputare le proprie gare nell’impianto e con le conseguenti difficoltà di programmazione.

Il centrodestra richiama inoltre il limite di 50 persone per l’accesso in occasione delle gare interne. A giudizio del coordinamento, il vincolo aumenta gli oneri a carico delle società, chiamate a gestire l’organizzazione degli appuntamenti e i rapporti con atleti, famiglie e sostenitori. La nota attribuisce queste difficoltà alle scelte amministrative e ai tempi dell’intervento.

La riconsegna dell’impianto

La riconsegna del Palazzetto era stata inizialmente ipotizzata tra ottobre e novembre 2026. Secondo le liste civiche e i partiti di centrodestra, la restituzione dell’impianto slitterà ben oltre la fine dell’anno. Il coordinamento accoglie l’apertura del cantiere e chiede all’amministrazione di indicare tempi certi per completare i lavori e restituire la struttura alla città.