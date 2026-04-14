Pallavolo Bastia trionfa al tie break nella sfida di Spello

Una vittoria sofferta per le ospiti nella gara di ritorno
Il campionato regionale serie C pallavolo femminile – 10° giornata girone di ritorno regala emozioni intense nel derby umbro tra due formazioni che si sono affrontate a viso aperto. La Volley Academy Bastia riesce a strappare due punti fondamentali nell’ultima trasferta della stagione regolare, piegando la resistenza dello Spello Volley al termine di una battaglia durata cinque set. Il risultato finale di 2-3 premia la lucidità delle ospiti nei momenti cruciali di una gara caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte e da un agonismo tecnico di alto livello.
Equilibrio spezzato nel finale di primo set
L’approccio alla partita vede le padrone di casa dello Spello partire con una marcia in più, cercando subito di imporre il proprio ritmo tra le mura amiche. Le ragazze di Bastia però non si lasciano intimorire e restano agganciate al punteggio con grande determinazione. La prima frazione vive di strappi e ricucite costanti, con i tabelloni che segnano la parità assoluta prima sull’undici pari e successivamente sul ventuno a ventuno. In questa fase calda, la maggiore precisione della Volley Academy nei colpi decisivi permette di chiudere il parziale sul 22-25, portando la squadra in vantaggio.
Reazione interna e controllo del gioco ospite
Il secondo atto del match si apre con una buona partenza delle ospiti, che sembrano intenzionate a scappare via nel punteggio. La reazione dello Spello non tarda però ad arrivare; le padrone di casa riorganizzano la difesa e contrattaccano con efficacia, ribaltando completamente l’andamento del set fino al definitivo 25-18 che riporta la situazione in parità. Il terzo set ricalca inizialmente lo spartito precedente, con Bastia che riprende il comando delle operazioni e sembra gestire il vantaggio senza troppi affanni. Tuttavia, la tenacia locale riporta le squadre sul 22-22. Nel finale punto a punto, un guizzo tecnico di rilievo consente alle ragazze della coach Di Leone di portarsi nuovamente avanti nel computo dei set.
Crollo tecnico e rimonta decisiva al quinto set
La quarta frazione di gioco si rivela un monologo per le atlete di Spello. La formazione ospite accusa un evidente calo di tensione e non riesce a contrastare l’offensiva avversaria, cedendo nettamente con un pesante 25-13. Con l’inerzia del match apparentemente girata a favore delle padrone di casa, il tie break inizia nel peggiore dei modi per Bastia, che si ritrova sotto 8-4 al cambio di campo. La determinazione del gruppo emerge però proprio nel momento del bisogno; una rimonta metodica permette di impattare sul dieci pari e di trovare l’energia necessaria per chiudere l’incontro sul 12-15, sigillando un successo esterno di grande valore morale.
TABELLINO DELL’INCONTRO
Spello Volley – Volley Academy Bastia: 2-3 (22-25, 25-18, 23-25, 25-13, 12-15)
Volley Academy Bastia: Montacci 26, Mazzasette 15, Mussini 14, Sabatini 11, Alessandretti 10, Roscini 2, Fiorucci (L), Borgnini, Boschetti. N.E.: Censi, Ripi. All. Di Leone Fiorella. Statistiche Bastia: Battute sbagliate 8, Battute vincenti 11, Muri 4.
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