Pallavolo femminile, il Bastia supera l’Avis Marsciano 0-3

Nella 3° giornata del girone di andata del Campionato regionale di serie C femminile di pallavolo, l’ Abita Infissi Bastia ha superato nel posticipo domenicale, in trasferta l’Avis Marsciano per 0-3 con i seguenti parziali: 10-25; 14-25; 14-25.

La partita sin dall’inizio ha mostrato una compagine bastiola concentrata, capace di giocare una bella pallavolo difronte ad un pubblico numeroso.

Il divario nel punteggio è stato subito netto, con le padrone di casa non in grado di impensierire la formazione biancoceleste del Presidente Fabio Coraggi. Dopo il set di apertura gli altri hanno ricalcato lo stesso andamento, il tecnico bastiolo Michele Cacciatore ha dato l’opportunità dell’esordio in campionato alle giovanissime Caterina Borschetti e Aurora Coraggi che superata l’emozione si sono ben comportate.

Dopo questo promettente inizio di campionato, l’Abita Infissi Bastia è attesa dal primo test impegnativo del torneo contro una delle favorite del campionato In Sangemini.

Una partita che inizierà a delineare i valori in campo. La partita è in programma Sabato 11 Novembre alle ore 18.00 presso la palestra comunale di Pierantonio che in questa stagione sarà la sede delle partite casalinghe dell’Abita Infissi Bastia.