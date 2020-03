Petrarca Arezzo vittoria in trasferta per Handball Asalb Bastia 19-22

Vittoria in trasferta per le ragazze di Bastia che disputano una partita dai due volti. Nel primo tempo le ragazze di Coach Contini scendono in campo con il freno a mano tirato, troppi palloni persi, difesa poco aggressiva ed imprecisioni al tiro hanno fatto sì che i valori in campo fossero più equilibrati di quanto effettivamente siano.

Il primo tempo finisce in parità 11-11

Altra partita nel secondo tempo, dove le ragazze bastiole mettono la quinta e nel giro di dieci minuti infilano sei reti consecutive alle aretine dando così la definitiva direzione alla partita. Un plauso a tutte le ragazze che hanno saputo rimettere sui giusti binari la partita.