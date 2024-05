Portella e Moncioveta vincono l’edizione 2024 del Torneo tra i Rioni

Il rione Portella si aggiudica il Torneo di Calcio a 5 Maschile battendo in finale il rione Sant’Angelo per 4-1. La terza edizione del Torneo di Beach Volley Femminile è stata dominata dal rione Moncioveta che nell’altra finale ha sconfitto il rione San Rocco con un netto 25-8. Martedì 28 maggio l’Auditorium Sant’Angelo ospiterà l’assemblea generale dell’Ente Palio con l’elezione delle nuove cariche istituzionali.

Dopo lo strepitoso successo delle precedenti edizioni, lunedì 27 maggio i colori del Palio sono tornati finalmente a risplendere nel TORNEO SPORTIVO TRA I RIONI. L’evento, organizzato dall’Ente Palio, è una delle tantissime iniziative correlate al Palio de San Michele ed è nato con l’obiettivo di far vivere la manifestazione per tutto l’anno.

Il Miglio Sport Village di Bastia Umbra è stato il teatro a cielo aperto della terza edizione del Torneo di Beach Volley Femminile e dell’edizione 2024 del Torneo di Calcio a 5 Maschile.

Una splendida serata arricchita soprattutto da una foltissima cornice di pubblico che ha tifato e spinto i propri rionali per tutta la durata della competizione. Entrambi i tornei sono stati appassionanti e combattuti. Le ragazze del Rione Moncioveta, capitanate da Michele Betti, hanno stravinto il torneo femminile di Beach Volley sconfiggendo nella finale il rione San Rocco con un perentorio 25-8.

In concomitanza si è svolto il torneo di Calcio a 5 maschile. Dopo una fase a gironi molto equilibrata, si è arrivati alla finale tra Portella e Sant’Angelo. I ragazzi capitanati da Gessica Poeta hanno prevalso sul rione Sant’Angelo conquistando la vittoria per 4-1.

Al termine dei due tornei tutti i protagonisti in campo e fuori si sono uniti insieme festeggiando il ritorno del Palio a suon di Porchetta e Vino. Ma gli appuntamenti del Palio non sono finiti!

Martedì 28 maggio alle ore 21, l’Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra ospiterà l’assemblea generale dell’Ente Palio per l’approvazione del bilancio e, soprattutto, per eleggere le nuove cariche istituzionali dell’Ente Palio.

Federica Moretti, Presidente Ente Palio de San Michele

«Quest’evento sportivo è ormai diventato un appuntamento imprescindibile per tutti i rionali. Oltre ad essere una splendida occasione per ritrovarsi, regala momenti d’aggregazione unici. Poi, da quando abbiamo introdotto la nuova formula che vede competere contemporaneamente sia i ragazzi che le ragazze, anche il pubblico non si annoia mai.

Da una parte le partite di calcio a 5 maschile, dall’altra il beach volley femminile. La grandissima soddisfazione per quest’edizione è stata documentata soprattutto dalla numerosa e calorosa partecipazione di tutti i tifosi dei rioni, che hanno partecipato con grande entusiasmo ed allegria. A nome di tutto il Consiglio Direttivo, ci tengo ovviamente a ringraziare tutti gli atleti che hanno dato vita al Torneo Sportivo tra i Rioni. Il grande merito per la riuscita di quest’evento è da attribuire senz’altro al Coordinatore Alioscha Menghi protagonista assoluto dell’organizzazione. E, a proposito di ringraziamenti, in particolare voglio ringraziare Claudia Ciacci e Fabrizio Raspa per aver coordinato il Beach Volley, gli arbitri del calcio a 5, il Miglio Sport Club e tutti gli altri sponsor che hanno premiato gli atleti in gara.

Infine, aspettando la 62esima edizione del Palio, domani sera (martedì 28 maggio, ndr) ci sarà un’altra serata importantissima per tutti i rionali. Durante l’assemblea generale dell’Ente Palio verranno rielette le cariche istituzionali per stabilire chi sarà il nuovo Presidente e il nuovo Coordinatore».

Torneo di Beach Volley Femminile (Campo sportivo Miglio Sport Village)

Risultati

CLASSIFICA

1° Moncioveta

2° San Rocco

3° Portella

4° Sant’Angelo

FINALE

Moncioveta – San Rocco: 25-8

Torneo di calcio a 5 maschile (Campo sportivo Miglio Sport Village)

1° partita

CLASSIFICA

1° Portella

2° Sant’Angelo

3° San Rocco

4° Moncioveta

FINALE

Portella – Sant’Angelo: 4-1