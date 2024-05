Visualizzazioni: 19

Questura e Prefettura per il Giro d’Italia del 10 maggio

In base alle disposizioni di Questura e Prefettura, di seguito le modifiche alla viabilità a Bastia Umbra dovute al passaggio d’Italia 2024 – 7° tappa – 10 maggio cronometro Foligno-Perugia. L’evento ciclistico nazionale, in partenza il 4 maggio prossimo da Venaria Reale (To), arriverà a Perugia il 10 maggio con la cronometro Foligno-Perugia (7° tappa) e durante il tragitto interesserà i Comuni di Foligno e Spello.

Assisi: via Romana – via del Sacro Tugurio – Rivotorto: serie di rotatorie – via del Sacro Tugurio – Loc. Santa Maria Maddalena – viale Gabriele D’Annunzio – Santa Maria degli Angeli: via Giosuè Carducci – sp.147 dir via Patrono d’Italia – sottopasso ferrovia – via della Repubblica – via Giovanni Becchetti (contromano) – via Los Angeles.

Bastia Umbra: via Roma – rotatoria – via Roma – Bastia Umbra: rotatoria – via della Rocca – via Torgianese – Ponte Fiume Chiascio – via Santa Lucia – sottopasso ss.75 – via Santa Lucia – via Madonna di Campagna – sp.247/6 via Hanoi – Ospedalicchio: via San Padre Pio.

Comune di Perugia: entra da Strada Ospedalone San Francesco – Via della Valtiera, Torgiano via della Valtiera, fino all’arrivo a Perugia in Piazza IV Novembre.

Sono previste chiusure e modifiche al traffico e alla sosta.

In particolare, si prevede la chiusura dalle 8:00 fino alle 17:30 per permettere lo svolgimento della gara ma anche le prove dei corridori sul percorso. Pertanto, durante tale lasso di tempo, non sarà possibile impegnare in alcun modo le suddette vie, e con particolare riferimento al Comune di Bastia Umbra, la direttrice da via Roma fino a via San Padre Pio taglierà ininterrottamente il territorio comunale in due.

L’unica via che permetterà di transitare da un lato all’altro del percorso di tappa sarà via Ignazio Silone, direttrice che congiunge via Gramsci (rotonda McDonalds) con via del Conservificio (ufficio postale), dove sarà allestito il Green Village, dedicato alle gare del Giro-E.

A causa delle stesse esigenze di modifiche alla viabilità, a Bastia Umbra le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse, come da ordinanza n. 69 emanata il giorno 29 Aprile 2024.