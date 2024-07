Ranocchia al Terni Fc: Valorizzare i Giovani è la Chiave

Andrea Ranocchia, ex difensore dell’Inter e veterano della nazionale italiana con 21 presenze, ha espresso la sua preoccupazione per la mancanza di opportunità per i giovani nel calcio italiano. Questo commento arriva dopo la deludente performance degli Azzurri di Spalletti all’Euro 2024.

Ranocchia ha presentato un campus dedicato ai giovani calciatori presso l’Orlando Strinati in via Vulcano, insieme a Romano Tozzi Borsoi e Daniele Scatolini, responsabili del settore giovanile del Terni Fc. Il campus, che accoglie bambini e ragazzi tra i 5 e i 15 anni, vede Ranocchia come protagonista principale.

Il campus ha attirato l’attenzione di 110 giovani calciatori. Ranocchia, nato ad Assisi nel 1988, è tornato in campo dopo due anni per supportare il progetto del presidente del Terni Fc, Antonio Cardona. Ranocchia ha espresso la sua soddisfazione per il numero di partecipanti e per la qualità del lavoro svolto.

Ranocchia ha sottolineato l’importanza del settore giovanile nel calcio, soprattutto alla luce della recente performance degli Azzurri all’Euro 2024. Ha affermato che pochi giocatori italiani riescono a emergere in questo periodo, ma è convinto che il lavoro svolto durante il campus sarà molto importante per i ragazzi.

Ranocchia, scrive Lorenzo Pulicioni su il Messaggero di oggi, ha anche commentato la situazione dell’Europeo, sottolineando la difficoltà di dare una spiegazione senza essere all’interno dello spogliatoio. Ha affermato che la federazione e il ct hanno qualche mese per capire i problemi e cosa è andato storto.

Secondo Ranocchia, il problema non è la mancanza di talento in Italia. Ha citato l’esempio di talenti come Calafiori, Bastoni, Buongiorno e Scalvini, dimostrando che esiste una solida base di talenti da cui attingere.

Le attività dell’Andrea Ranocchia Camp al Terni Fc, con istruttori qualificati Uefa B e Uefa C, continueranno fino al 6 luglio. Le attività includono sessioni di allenamento tecnico-tattiche, giochi di gruppo, momenti di svago e socializzazione, nonché partite e mini tornei.