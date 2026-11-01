Rimonta da due set sotto, Viander Acton Bastia espugna Trevi

Successo fuori al quinto set nella terza giornata di serie C

📌 FLASH NEWS – La Viander Acton Bastia recupera due set al Trevi Volley e vince 3-2 in trasferta nella terza giornata di serie C femminile. Decisivo il 16-14 al tie-break. Mazzasette firma 17 punti, Cicogna 15 e Sabatini 14 per le bastiole.

La Viander Acton Bastia conquista un’altra vittoria in trasferta nel campionato di serie C femminile di pallavolo 2026/2027. Nella terza giornata del girone di andata, le biancocelesti superano il Trevi Volley per 3-2, recuperando uno svantaggio di due set. L’incontro si chiude con i parziali di 25-18, 25-23, 23-25, 13-25, 14-16.

La formazione guidata da Gianluca Ricci e Andrea Cruciani cambia passo dal terzo parziale, migliora il rendimento nei fondamentali e completa la rimonta ai vantaggi del tie-break. Per le padrone di casa, allenate da Andrea Bellavita, non basta il vantaggio costruito nella prima parte della partita.

Trevi conquista i primi due parziali

L’avvio del confronto è equilibrato. A metà del primo set, però, Trevi trova l’allungo che porta il punteggio sul 16-11. Bastia fatica nei diversi fondamentali e non riesce a contenere la progressione delle avversarie, che mantengono il controllo fino al 25-18.

Nel secondo parziale le ospiti partono meglio e si portano avanti 7-4. La risposta delle padrone di casa ribalta l’andamento del set: Trevi prende il comando e raggiunge il 17-11. Le bastiole reagiscono, recuperano il distacco e agganciano le avversarie sul 20-20. Il finale premia comunque la squadra locale, che chiude 25-23 e sale sul doppio vantaggio.

Bastia cresce e riapre la partita

Il terzo set comincia senza una squadra capace di staccare l’altra, fino all’8-8. Da quel momento la Viander Acton Bastia aumenta la propria efficacia e costruisce un margine di quattro punti, raggiungendo il 18-14.

Le biancocelesti arrivano quindi sul 24-21. Trevi prova a recuperare anche questa frazione, ma le ospiti conservano il vantaggio necessario per chiudere 25-23 e restare in partita.

Nel quarto parziale Bastia prende decisamente l’iniziativa. Il divario cresce fino al 20-11, senza che le padrone di casa riescano a riaprire il set. Il successivo 25-13 porta così il confronto al quinto.

Il tie-break si decide ai vantaggi

Le bastiole affrontano con efficacia anche l’inizio della frazione decisiva e arrivano al cambio di campo avanti 8-5. Trevi rimane però nel confronto e recupera progressivamente terreno, fino a raggiungere la parità sul 14-14.

Negli ultimi due scambi è la Viander Acton Bastia a trovare maggiore lucidità: il 16-14 consegna alle ospiti il successo al termine di una gara risolta soltanto ai vantaggi.

Punteggi individuali e dati delle squadre

Nel tabellino di Bastia spiccano i 17 punti di Mazzasette, seguita da Cicogna con 15 e Sabatini con 14. Censi contribuisce con 9 punti, Buzzavi Abuzzao con 4 e Montacci con uno. Per Trevi, Iovieno e Uccellani chiudono entrambe a quota 16, davanti a Tulli con 15 e Natalini con 14; Proietti realizza 4 punti, Tizi 2 e Sirci uno.

Le statistiche registrano 11 muri vincenti per Bastia e 5 per Trevi. Le padrone di casa prevalgono invece nelle battute vincenti, 8 contro 5, commettendo 10 errori al servizio rispetto ai 5 delle ospiti. Gli altri errori riportati sono 15 per Trevi e 14 per Bastia.