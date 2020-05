Ripartire anche con i campus estivi? Assessore sta lavorando con le Associazioni sportive

L’Assessorato allo Sport di Bastia Umbra sta lavorando con le Associazioni sportive per ripartire anche con i campus estivi. “Ringrazio in primis tutte le Associazione sportive che in questo periodo di quarantena hanno continuato a svolgere se pur in maniera ridotta le loro attività con tante videolezioni mantenendo un forte legame con i loro atleti, i ragazzi e li ringrazio per i loro continui confronti fatti in Videochat – afferma l’Assessore allo sport Filiberto Franchi”.

L’Assessorato allo sport sta lavorando infatti con le società sportive di Bastia Umbra per la riapertura delle attività, un altro importante passo verso la normalità, verso la socializzazione, verso il benessere fisico e mentale nel rispetto delle norme ministeriali.

In merito alle line guida del Ministero dello Sport per gli allenamenti di squadra, si stanno redigendo le linee guida per i propri impianti, sia al coperto che all’aperto, in modo da dare indicazioni ben precise alle Associazioni che vorranno riprendere le loro attività anche con i campus come previsto dall’ultimo DPCM. La realizzazione di campus estivi in questo momento è un’azione necessaria per tante famiglie e per tanti ragazzi.

“Voglio ricordare – continua l’Assessore Franchi – che le attività sportive svolte in forma singola sono già riprese partendo proprio dall’impianto di atletica leggera dello stadio “Carlo Degli Esposti”. E’ Importante sottolineare inoltre che il Credito sportivo ha pubblicato un bando per tutte le Associazioni sportive per un finanziamento della durata massima di 6 anni, per un importo che va da 3000 euro a un massimo di 25000 euro, a tasso zero, garantito totalmente dallo Stato. Un’opportunità per chi volesse usufruirne, per poter riprendere le loro attività con più serenità”.