Risultati eccellenti a Bastia e attesa per lo scudetto nazionale

Volley Academy Bastia: una stagione da record verso le finali

BASTIA UMBRA, 3 febbraio 2026 – Il primo scorcio dell’annata agonistica per la Volley Academy Bastia si chiude con un bilancio estremamente lusinghiero, confermando la solidità di un progetto tecnico che abbraccia sia le categorie senior che il giovanile, come riporta il comunicato di Fabrizio Raspa – ASD Volley Academy Bastia. Dopo il recente trionfo in un prestigioso torneo nazionale, la società ha tracciato un punto della situazione che vede tutte le formazioni ai vertici dei rispettivi campionati. La prima squadra, militante nel torneo di Serie C sotto la guida tecnica di Fiorella Di Leone e Daniele Panfili, ha archiviato la prima fase al terzo posto. Con soli cinque punti di distacco dalla vetta occupata dal Deruta, le ragazze si preparano al ritorno in campo previsto per sabato 7 febbraio a Cannara contro l’Umbertide, con l’obiettivo di accorciare ulteriormente le distanze.

Successi in Serie D e il volo del settore giovanile

Anche la formazione di Serie D, affidata a Fabrizio Guerrini, sta rispettando pienamente le attese. Il quarto posto ottenuto al termine del girone d’andata garantisce l’attuale permanenza in zona play-off, traguardo che il club intende difendere nella prossima sfida casalinga contro la Bartoccini Perugia. Parallelamente, il settore giovanile continua a mietere successi, confermandosi un’eccellenza in Umbria. Le squadre Under 16 e Under 14 hanno infatti centrato l’accesso alla fase “Gold”, il circuito d’élite riservato ai migliori club regionali. In particolare, l’Under 16 guida il proprio girone a punteggio pieno dopo aver superato avversarie di livello come Sansepolcro, Spello e Gubbio.

Le sfide dell’Under 14 e lo sviluppo del Minivolley

Per l’Under 14 di Francesca Bonifazi si prospetta un cammino stimolante ma complesso nella fase Gold, dove dovrà vedersela con realtà consolidate come Spoleto, Narni e la School Volley Perugia. Ottimi segnali giungono anche dai gruppi più giovani, Under 13 e Under 12, seguiti da Mirco Giappesi e Matteo Morettoni, il cui obiettivo primario resta l’approdo alle fasi finali regionali. La società non trascura la base: il Minivolley, pilastro educativo del club, sta registrando numeri record di partecipazione nel circuito CSI. Il prossimo appuntamento per i più piccoli è fissato per l’8 febbraio a San Sisto, a testimonianza di un movimento in costante fermento che valorizza l’aspetto ludico e formativo dello sport a Bastia.

Play-off nel mirino per le Divisioni e prospettive nazionali

Il rendimento positivo coinvolge anche le Divisioni. La “Squadra Bianca” di Bruno Lalleroni resta pienamente in corsa per un posto nei play-off, mentre la “Squadra Azzurra”, composta interamente da atlete sotto i sedici anni, occupa una solida sesta posizione, dimostrando la competitività delle giovani promesse locali anche contro avversarie più esperte. Questo lavoro corale di staff e dirigenza è il preludio a un evento di caratura eccezionale: le Finali Nazionali Under 16 femminili che si terranno dal 18 al 24 maggio 2026. L’evento assegnerà lo scudetto di categoria tra Assisi e le strutture del territorio, mettendo in mostra i migliori talenti della pallavolo italiana.

Il successo dell’evento nazionale e la crescita ulteriore del movimento sono legati a doppio filo alle infrastrutture locali. Il presidente Fabio Fortunati e il consiglio direttivo hanno rivolto un appello all’Amministrazione comunale affinché i lavori presso il Palazzetto dello Sport di viale Giontella a Bastia vengano ultimati in tempo utile. La Federazione ha infatti individuato l’impianto come sede ideale per le gare scudetto. Inaugurare la struttura con una manifestazione di tale prestigio rappresenterebbe un volano straordinario non solo per la Volley Academy, ma per l’intera economia turistico-sportiva del comprensorio, proiettando la città al centro della mappa pallavolistica nazionale.