Sciabola, a Bastia Umbra svolta la prima prova nazionale assoluti

Sabato 11 e domenica 12 dicembre le pedane di Umbrafiere di Bastia Umbra hanno ospitato la Prima Prova Nazionale Assoluti di sciabola maschile e femminile organizzata dal Club Scherma Foligno. L’Amministrazione Comunale è stata rappresentata dall’Assessore allo Sport Filiberto Franchi, il quale ha portato i saluti istituzionali alla presenza dei dirigenti FIS (Federazione Italiana Scherma): il vice presidente federale Vincenzo De Bartolomeo, il delegato Regione Umbria Giovanni Marella, il consigliere Valerio Aspromonte, il presidente della Commissione Scuola immagine e promozione della federazione italiana scherma, Mario Micheli; il Presidente del CONI Umbria, Gen. Domenico Ignozza, il Presidente del Club Scherma Foligno, Vito Leonardo Giannico.

Fonte: Monica Falcinelli

Segreteria del Sindaco

Dopo gli Under 14, i Cadetti, i Giovani e i Master sono tornati in gara anche gli atleti della categoria Assoluti nel percorso che li condurrà fino ai Campionati italiani di giugno a Courmayeur, passando per la Seconda Prova Nazionale di marzo.

In questi due giorni sono stati protagonisti 93 sciabolatori e 91 sciabolatrici: tra di loro erano iscritti alla gara i due medagliati d’argento nella prova a squadre a Tokyo 2020 Luca Curatoli ed Enrico Berrè, mentre tra le donne hanno partecipato tra le altre Irene Vecchi, Rossella Gregorio e Michela Battiston, che hanno fatto parte del team olimpico della sciabola femminile italiana.

Sabato la giornata è stata dedicata alla prova femminile, mentre domenica è stata la volta di quella maschile. Si sono svolti inoltre gli assalti della spada maschile e femminile per la Zona/2.

Risultati

1^ PROVA ASSOLUTI A BASTIA UMBRA – A ROSSELLA FIAMINGO LA ZONA 2 DI SPADA, PROVA DI SCIABOLA NAZIONALE A LUCA CURATOLI

La Prima Prova di Zona 2 a Bastia Umbra è stata dedicata alla spada femminile e la vincitrice è stata Rossella Fiamingo. La spadista siciliana, dopo la fase a gironi, ha iniziato il suo percorso dal tabellone dei 128 e, un assalto dopo l’altro, è arrivata agilmente nel tabellone dei 16. Qui ha incontrato la compagna di Nazionale Alberta Santuccio, vincendo 15-10, poi ha battuto Violeta Ramirez Peguero del Club Scherma Bari 15-9, e ha quindi superarato la semifinale contro Marta Ferrari col punteggio di 15-8. Il match finale ha visto l’azzurra dei Carabinieri contrapposta a Elena Ferracuti del Circolo della Scherma Terni, in un assalto conquistato dalla prima per 15-13. Terzo posto per Elisa Treglia del Club Scherma Formia, battuta da Ferracuti in semifinale 15-14, insieme a Marta Ferrari dell’Aeronautica Militare.