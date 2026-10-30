Scontro salvezza tra Bastia e Padule: in palio punti pesanti

Al Carlo Degli Esposti si sfidano le squadre ferme a 8 punti
📌 FLASH NEWS – Bastia 1924 e Padule 1976 si affrontano domenica 1° novembre alle 14:30 al Carlo Degli Esposti. Le due squadre hanno 8 punti. Per i biancorossi un punto nelle ultime tre gare. Arbitra Gabriele Padalino della sezione di Terni.
Il Bastia 1924 torna davanti al proprio pubblico per affrontare il Padule 1976 in una partita che mette in palio punti importanti nella parte bassa della classifica. L’incontro è in programma domenica 1° novembre allo stadio Carlo Degli Esposti di Bastia Umbra, con calcio d’inizio alle 14:30, e rientra nel programma della nona giornata del campionato di Eccellenza umbra.
Le due formazioni si presentano all’appuntamento nella stessa situazione di punteggio. Il confronto assume quindi il valore di uno scontro diretto: entrambe cercano un risultato utile per allontanarsi dalla zona calda e dare maggiore consistenza al proprio percorso.
Una classifica che rende decisivo il confronto
Gli otto punti a testa rappresentano il punto di partenza della sfida. La parità rende particolarmente rilevante l’esito della gara, perché un eventuale successo consentirebbe alla squadra vincente di staccare l’avversaria. Un pareggio, invece, lascerebbe invariata la distanza tra le due contendenti.
Per Bastia e Padule l’obiettivo è dunque trasformare questo appuntamento in un’occasione per migliorare la propria posizione. Il margine di attenzione richiesto è alto, in una giornata nella quale il risultato avrà un peso immediato anche nel rapporto tra le due squadre.
Biancorossi alla ricerca di una svolta
Per la formazione di casa, la necessità di raccogliere punti si lega soprattutto all’andamento delle ultime settimane. Nelle tre partite più recenti il Bastia ha ottenuto un solo punto, un bilancio che rende importante invertire la tendenza.
La gara interna offre ai biancorossi la possibilità di cercare una risposta sul campo davanti ai propri sostenitori. Il compito sarà affrontare una squadra che condivide le medesime esigenze di classifica e che arriva al Carlo Degli Esposti con l’interesse diretto a non concedere terreno.
Il rendimento recente del Bastia e l’attuale equilibrio con il Padule concentrano così l’attenzione su un incontro delicato per il cammino dei padroni di casa.
Designata la terna arbitrale
La direzione della partita è stata affidata a Gabriele Padalino, appartenente alla sezione dell’Associazione Italiana Arbitri di Terni. A completare la terna saranno gli assistenti Marco Crostella e Francesco Baroni, entrambi della sezione di Foligno.
L’appuntamento di domenica pomeriggio metterà quindi di fronte due formazioni accomunate dalla necessità di muovere la classifica, con il Bastia chiamato a sfruttare il turno casalingo.
Commenta per primo