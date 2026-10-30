Scontro salvezza tra Bastia e Padule: in palio punti pesanti

Leclerc protagonista al venerdì in Messico, bene Mercedes e McLaren Il monegasco della Ferrari davanti nelle due sessioni di libere, quarto crono di Antonelli

Cortei, Piantedosi “Dalle forze dell’ordine equilibrio ed efficacia” ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, ancora una volta, va riconosciuta la competenza e la professionalità con cui le nostre Forze dell’ordine hanno saputo gestire decine di manifestazioni nelle principali città del Paese. A dimostrazione che la sicurezza deve essere perseguita come presidio fondamentale per garantire l’esercizio di ogni libertà”. Lo afferma in una nota il ministro […]

La Cina presenta primi modelli IA di satelliti per condizioni meteo estreme CHANGSHA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri la Cina ha presentato la sua prima serie di modelli di intelligenza artificiale (IA) per il monitoraggio delle condizioni meteorologiche estreme sviluppati per i satelliti meteorologici Fengyun, durante una conferenza degli utenti a Changsha, nella provincia centrale cinese dello Hunan. I modelli, tra cui un modello intelligente di interpretazione delle […]

Webuild supera un terzo del capitale di Trevi, l’Opa diventa obbligatoria MILANO (ITALPRESS) – Webuild ha acquistato un ulteriore 4,68% di Trevi e sale al 34,58% del capitale, superando un terzo del titolo e consolidando il ruolo di primo azionista. Oltre la soglia del 30%, l’offerta pubblica di acquisto in corso, rivolta alle azioni non ancora detenute dal gruppo, diventa obbligatoria per legge e non è […]

La Cina delinea quattro aree prioritarie nella lotta alla corruzione PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Partito comunista cinese (PCC) ha delineato quattro aree prioritarie per perseguire con determinazione un percorso distintamente cinese nella lotta alla corruzione, in una risoluzione adottata durante una sessione plenaria del Comitato centrale del PCC. Lo ha dichiarato oggi un alto funzionario dell’anticorruzione. Le quattro aree comprendono il mantenimento di una […]

La Tosca della Fenice debutta in Asia alla Shanghai Grand Opera House SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – “Tosca”, l’opera classica di Puccini prodotta dal Teatro La Fenice di Venezia, ha debuttato in Asia alla Harmony Hall della Shanghai Grand Opera House la sera del 22 ottobre. La tappa di Shanghai è anche l’unica della produzione prevista nell’attuale tournèe in Cina. Lo spettacolo è stato accolto con grande entusiasmo […]

Europa divisa sulla Russia. Italiani i più “morbidi”, francesi i più intransigenti ROMA (ITALPRESS) – L’opinione pubblica europea è divisa a metà sulla strategia da adottare verso Mosca. E’ quanto emerge da un’indagine di Swg e Polling Europe illustrata da Rado Fonda, Head of Research dei due istituti, nel corso di “Primo Piano Europa”, il format televisivo dell’agenzia Italpress. Il dibattito che attraversa le istituzioni comunitarie e […]

Ue, Bordin “Diritto a restare è una sfida, ricostruzione in Friuli un esempio” BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Ricordo e orgoglio. Sono le due parole attorno a cui Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e componente del Comitato europeo delle Regioni, costruisce il messaggio della mostra dedicata ai 50 anni dal terremoto del 1976, che nei giorni scorsi ha fatto tappa a Bruxelles. Lo ha […]

Ue, Tovaglieri “Il Green Deal una zavorra per l’industria” MILANO (ITALPRESS) – Un giudizio severo sulle politiche portate avanti dalla Commissione von der Leyen bis, dal Green Deal all’automotive, dal bilancio europeo alla politica estera. E’ quello espresso da Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, intervistata da Claudio Brachino per Primo Piano Europa, format tv dell’agenzia Italpress. Tovaglieri parte dalle politiche ambientali, che accusa di […]