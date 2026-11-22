Montacci firma 19 punti alla sesta giornata di Serie C donne

📌 FLASH NEWS – La Viander Acton Bastia batte 3-0 il The Galleon Pub Marsciano nella sesta giornata di Serie C femminile. Le bastiole vincono 25-13, 25-17, 25-20 e si confermano nella parte alta della classifica. Montacci firma ben 19 punti.

La Viander Acton Bastia, del presidente Alberto Forini, ha battuto in casa il The Galleon Pub Marsciano per 3-0 nella sesta giornata del girone di andata del campionato di Serie C femminile di pallavolo 2026/2027. Le biancocelesti si sono imposte con i parziali di 25-13, 25-17 e 25-20. La vittoria ha confermato la squadra allenata da Gianluca Ricci e Andrea Cruciani nella parte alta della classifica. Marsciano è rimasto in partita più a lungo nel terzo set, quando il punteggio era ancora in equilibrio sul 16-16.

Bastia prende il largo nel primo set

Le padrone di casa hanno costruito il primo vantaggio già nella fase iniziale. Sul 13-6, il The Galleon Pub Marsciano ha chiamato un time-out. Alla ripresa, la Viander Acton Bastia ha mantenuto il controllo del set e ha portato il margine a otto lunghezze sul 20-12. Le ospiti hanno conquistato un solo punto nel finale, mentre le bastiole ne hanno raccolti cinque per chiudere il parziale.

Marsciano rimonta nel secondo, poi il nuovo allungo

Al cambio di campo, Bastia ha conquistato i primi cinque punti. Marsciano ha reagito e ha cancellato lo svantaggio fino al 6-6. L’equilibrio è durato poco. La Viander Acton ha ripreso l’iniziativa e ha costruito l’allungo più ampio del set sul 18-10. Le ospiti hanno recuperato parte del distacco, ma le biancocelesti hanno amministrato il margine e si sono portate sul 2-0.

Il terzo set si decide dopo il 16-16

Nel terzo parziale è stato Marsciano a partire meglio, portandosi avanti 7-4. Bastia ha raggiunto la parità sull’11-11 e le due squadre sono rimaste vicine fino al 16-16. In quel momento le padrone di casa hanno segnato sei dei sette punti successivi, salendo sul 22-17. Il margine di cinque lunghezze è rimasto intatto fino alla fine dell’incontro.

Montacci guida le marcatrici con 19 punti

Montacci è stata la miglior realizzatrice della partita con 19 punti. Per Bastia, Censi ne ha messi a segno nove e Mazzasette sette. Buzzavi, Sabatini e Fragola hanno contribuito con cinque punti ciascuna. Tra le giocatrici del The Galleon Pub Marsciano, allenato da Francesco Monopoli e Gaetano De Franco, Carboni ha chiuso con otto punti, seguita da Ferri con sei e Cristofani con cinque. Il tabellino riporta cinque battute vincenti per parte e otto muri per Bastia contro i sette di Marsciano.