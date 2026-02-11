Serie C pallavolo, Bastia domina Umbertide con un netto 3‑0

Successo convincente a Bastia Umbra nella seconda di ritorno

Il Volley Academy Bastia conquista tre punti pesanti nella seconda giornata del girone di ritorno del campionato regionale di Serie C femminile, superando con grande autorevolezza la Uisp Volley Umbertide. La sfida, disputata a Bastia Umbra, si è chiusa con un perentorio 3‑0 e parziali eloquenti: 25‑10, 25‑10, 25‑19, che fotografano la netta superiorità tecnica e fisica della formazione guidata da Fiorella Di Leone.

Avvio travolgente e primo set senza storia

Le padrone di casa partono con ritmo altissimo, imponendo subito un break pesante che le porta sul 9‑2. Umbertide fatica a trovare continuità e non riesce a contenere la spinta offensiva delle biancocelesti, che chiudono il primo set con largo margine, mostrando ordine, precisione e aggressività in tutti i fondamentali.

Secondo parziale in fotocopia: Bastia dilaga

Il copione non cambia nel secondo set: Bastia mantiene intensità e lucidità, vola rapidamente sul 10‑4 e continua a macinare gioco senza lasciare spazi alle avversarie. La qualità del servizio e la solidità del muro permettono alle biancocelesti di controllare ogni fase del parziale, che si chiude nuovamente 25‑10.

Umbertide reagisce, ma Bastia chiude il match

Nel terzo set le ospiti provano a rialzare la testa approfittando di un leggero calo di ritmo delle bastiole, riuscendo a restare più a lungo nel punteggio. Nonostante la maggiore resistenza di Umbertide, l’inerzia della gara non cambia: Bastia ritrova ordine, allunga nel finale e chiude il match sul 25‑19, portando a casa una vittoria piena e meritata.

Tabellino e numeri della gara

Volley Academy Bastia: Mussini 14, Mazzasette 13, Sabatini 7, Montacci 6, Alessandretti 4, Borgnini 2, Pici (L1), Boschetti 4, Montecucco 1, Roscini 1, Ripi 1, Coraggi (L2). All. Di Leone Fiorella. Statistiche di squadra: 6 battute vincenti, 11 break point, 5 muri punto.

Una prestazione solida e convincente che conferma la crescita del gruppo e la capacità di gestire con maturità le fasi decisive della gara. Bastia prosegue così il proprio cammino nel girone di ritorno con un successo netto e di grande fiducia.