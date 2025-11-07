Sfida in emergenza tra Nuova Alba e Bastia 1924

Tomassoli alle prese con gli infortuni, dirige Provenzani

Il Bastia 1924 si prepara ad affrontare la Nuova Alba nell’anticipo della decima giornata del campionato di Eccellenza umbra, in programma sabato 8 novembre alle 14:30 presso il campo sportivo di San Martino in Campo. La squadra biancorossa, guidata da Simone Tomassoli, si presenta all’appuntamento con una rosa fortemente condizionata dagli infortuni, costringendo il tecnico a schierare una formazione rimaneggiata.

La Nuova Alba, reduce da una sconfitta contro la capolista, cercherà riscatto davanti al proprio pubblico. Nonostante l’ultimo passo falso, i biancoverdi hanno dimostrato solidità nelle precedenti uscite, conquistando successi significativi che hanno rafforzato la fiducia del gruppo. Il Bastia, invece, continua a fare i conti con una situazione di emergenza che si protrae da settimane, rendendo ogni gara una sfida di resistenza e adattamento.

Il terreno di gioco, sintetico e di dimensioni ridotte, rappresenta un ulteriore ostacolo per gli ospiti, abituati a spazi più ampi. La direzione dell’incontro è affidata a Giordano Provenzani della sezione AIA di Terni, con Francesco Spena e Francesco Capuccini (entrambi della sezione AIA di Perugia) a supporto come assistenti di linea.

La partita si preannuncia intensa, con due squadre animate da motivazioni differenti: la Nuova Alba vuole ritrovare il successo per consolidare la propria posizione, mentre il Bastia punta a strappare punti preziosi nonostante le difficoltà. Tomassoli dovrà fare affidamento sulla tenacia del gruppo e sulla capacità di adattarsi a un contesto tecnico e ambientale non favorevole.

Il match rappresenta un banco di prova per entrambe le compagini, in un campionato che si sta rivelando equilibrato e combattuto. L’anticipo del sabato offre l’occasione di osservare da vicino due realtà calcistiche che, pur con percorsi diversi, condividono la volontà di emergere.

