SportCity Day 2026, premiate le eccellenze sportive bastiole

Cerimonia per gli atleti premiati a Bastia Umbra

📌 FLASH NEWS – SportCity Day 2026 a Bastia Umbra: nonostante il maltempo e l’annullamento delle attività all’aperto, l’Amministrazione comunale ha confermato la cerimonia di premiazione delle eccellenze sportive locali, valorizzando atleti, tecnici e società protagonisti della stagione 2025/2026

Bastia Umbra, 13 0ttobre 2026– Lo SportCity Day 2026 si è svolto in forma ridotta ma ha comunque mantenuto uno dei momenti più attesi dell’iniziativa dedicata allo sport cittadino. Sabato 10 ottobre, all’Auditorium Sant’Angelo, l’Amministrazione comunale ha infatti portato avanti la cerimonia riservata alle eccellenze sportive del territorio. Le avverse condizioni meteorologiche hanno impedito lo svolgimento delle attività programmate nel centro della città. Tuttavia è stato deciso di non rinunciare alla consegna dei riconoscimenti destinati agli atleti e alle società che hanno ottenuto risultati significativi nel corso della stagione sportiva 2025/2026. A rappresentare il Comune nella cerimonia è stato l’assessore allo Sport Ermanno Cormanni, incaricato della consegna delle targhe e dei premi. Nel corso dell’evento l’attenzione si è concentrata su quattro figure che si sono particolarmente distinte nelle rispettive discipline. Tra queste Irma Testa, pugile già medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo e vincitrice della medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Riconoscimento anche per Pierpaolo Anelli, allenatore dell’Under 17 del Perugia Calcio, squadra che ha conquistato il titolo nazionale nella stagione 2025/2026. Premiato inoltre Jepherson Njoku, campione italiano Under 23 di pugilato nella categoria dei pesi supermassimi, insieme a Elisa Maria Zaharia, protagonista nel pattinaggio artistico grazie ai titoli ottenuti in ambito nazionale e internazionale nelle competizioni ACSI. La manifestazione è proseguita con la premiazione degli atleti appartenenti alle realtà sportive del territorio che hanno ottenuto risultati di rilievo durante l’ultima stagione.

Sono state coinvolte ASD Pattinaggio Artistico Roller Harmony, Asso di Cuori, Subasio Handball ASD, Volley Academy Bastia, ASD Tennis Country Sporting Club, Gymnica Bastia, Centro Nuoto Bastia e ASD Athlon. Attraverso questi riconoscimenti l’iniziativa ha voluto evidenziare non soltanto il valore dei successi agonistici, ma anche l’impegno costante che caratterizza l’attività quotidiana delle associazioni sportive.

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo svolto da allenatori e dirigenti, figure considerate fondamentali nel percorso formativo degli sportivi e nella promozione dei valori dello sport, come riferisce il comunicato di Giacomo Lazzari – Comune di Bastia Umbra.