Sportolaro firma il colpo del Bastia: Olympia Thyrus battuta

Biancorossi vincono a Terni e attendono il match con Spoleto
📌 FLASH NEWS – Il Bastia Calcio 1924 vince 1-0 sul campo dell’Olympia Thyrus: decide Sportolaro al 21’ del primo tempo. D’Urso colpisce la traversa, Casciani salva su Sugoni. Nel finale i ospiti sfiorano il raddoppio. Ora arriva lo Spoleto.
Il Bastia Calcio 1924 conquista tre punti in trasferta a Terni, superando l’Olympia Thyrus per 1-0. A decidere l’incontro è il colpo di testa di Sportolaro al 21’ del primo tempo. I biancorossi costruiscono il vantaggio attraverso una partenza offensiva e lo conservano nella ripresa, quando i padroni di casa aumentano la pressione alla ricerca del pareggio.
Entrambe le squadre affrontano la partita senza il rispettivo allenatore in panchina. Per il Bastia, con Martinelli squalificato, la conduzione è affidata al direttore sportivo Balducci. Sul fronte ternano, al posto dello squalificato Sugoni, siede il presidente Corsi.
Avvio offensivo e traversa di D’Urso
Gli ospiti si presentano con il 4-3-3, mentre l’Olympia Thyrus adotta il 4-2-3-1. Il Bastia prende subito l’iniziativa, con Bagnolo impegnato nella costruzione a centrocampo e il reparto avanzato attivo nel cercare spazi.
Al 7’ Sportolaro mette in area un cross che costringe il portiere Federici a un intervento difficoltoso. La squadra biancorossa prosegue la propria spinta e al 15’ arriva vicina al vantaggio: D’Urso raggiunge di testa un pallone servito in area, ma la conclusione colpisce la traversa, con il portiere ormai superato.
Sportolaro sblocca l’incontro
La rete arriva sei minuti più tardi. Un’azione sviluppata dalla trequarti porta a un traversone sul quale Sportolaro interviene di testa, indirizzando il pallone in porta per lo 0-1.
L’Olympia Thyrus tenta di rispondere affidandosi soprattutto a conclusioni dalla distanza. I tentativi dei padroni di casa non producono però il pareggio e il Bastia conclude la prima frazione in vantaggio. Il gioco sulle fasce e la presenza degli attaccanti nell’area avversaria caratterizzano la fase iniziale della gara.
Casciani interviene su Sugoni
Nella ripresa i ternani cercano di rendere più incisiva la propria manovra e portano diversi palloni nell’area ospite. Al 10’ del secondo tempo viene annullata una rete di Federici.
La retroguardia biancorossa contiene gli attacchi con Brevi efficace sui palloni alti, Melillo attento al centro e Trottini e Dedja impegnati nelle chiusure. L’occasione più insidiosa per l’Olympia Thyrus arriva con Sugoni: sulla sua conclusione Casciani interviene con il piede, impedendo ai padroni di casa di riequilibrare il risultato.
Tre occasioni per il raddoppio
Il confronto attraversa anche momenti di tensione, con proteste locali gestite dall’arbitro Baha di Città di Castello. Il Bastia continua a cercare sbocchi in contropiede e nella parte conclusiva della partita costruisce altre opportunità.
D’Urso al 28’, Minuti al 38’ e Petterini al 43’ della ripresa si avvicinano al secondo gol, senza riuscire a concretizzare. Il risultato resta così invariato fino al termine. Per i biancorossi, il prossimo appuntamento è la partita casalinga contro lo Spoleto.
Il tabellino
OLYMPIA THYRUS – BASTIA CALCIO 1924 0-1
Olympia Thyrus (4-2-3-1): Federici C. 6,5; Kola 6, Franceschini 6, De Santis 6, Masuzzo 6; Grassi 6,5, Federici A. 7; Siragusa 6 (20’ st Sinibaldi 6,5), Poggi 6,5, Sugoni N. 6 (33’ st Righi sv); Tramontano 6. A disposizione: Quaranta, Bottausci, Neri, Bernardini, Bah, Mengoni, Bistocchi. Allenatore: Sugoni Mar. 6,5, squalificato; in panchina il presidente Corsi.
Bastia Calcio 1924 (4-3-3): Casciani 6; Dedja K. 6, Brevi 7, Melillo 6,5, Trottini 6,5; Bagnolo 7 (16’ st Balducci F. 6,5), Giabbeccucci 6, Minuti 6,5 (40’ st Cozzali sv); Sportolaro 6,5, D’Urso 6,5, Fiorindi 6,5 (18’ st Petterini 6,5). A disposizione: Cucchiararo, Toma, Dedja M., Ridolfi, Capitini, Fioretti. Allenatore: Martinelli 6,5, squalificato; in panchina il direttore sportivo Balducci.
Arbitro: Baha di Città di Castello 5. Assistenti: Bartocci e Pauselli.
Rete: Sportolaro al 21’ del primo tempo.
Cartellini: ammonito Sugoni N. dell’Olympia Thyrus.
Calci d’angolo: 5-3 per il Bastia.
Recupero: 1’ nel primo tempo e 4’ nel secondo tempo.
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