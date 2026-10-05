Sportolaro firma il colpo del Bastia: Olympia Thyrus battuta

Nazionale U21, Baldini “Ai ragazzi dirò grazie, comunque vada” Alla vigilia della gara di Pescara con la Polonia, il tecnico azzurro: "La fiducia e' illimitata".

Mancini non vuole cali “Contro la Turchia non è una gara scontata” Barella: "Raduno lungo e faticoso. Bisogna ripartire dall'entusiasmo".

Evenepoel campione d’Europa, beffato per un soffio Ciccone Il belga vince al fotofinish davanti all'azzurro, sul podio anche Scaroni.

Renzi “Se unito il centrosinistra vince” ROMA (ITALPRESS) – “L’idea di Giorgia Meloni è io vinco le elezioni e vado al Quirinale, o va al Quirinale e prende tutto o va a casa”. Lo ha detto Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, chiudendo la Leopolda a Firenze. “La partita delle prossime elezioni non riguarda noi, è secca, io lavoro […]

Mattarella “San Francesco ci insegna colpa più grande uccidere in nome Dio” ROMA (ITALPRESS) – “Sono passati ottocento anni dalla morte di San Francesco, patrono d’Italia insieme a un’altra grande santa, Caterina da Siena”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ad Assisi alla cerimonia in occasione della Festa nazionale di San Francesco, nell’ottavo centenario della morte. “La distanza temporale che ci separa da […]

Verstappen vince il GP del Bahrain davanti ad Antonelli, terzo Hamilton KUALA LUMPUR (MALESIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen (Red Bull) vince il Gran Premio del Bahrain, sedicesimo appuntamento del Mondiale di F1 e disputato in Malesia a causa del conflitto in Medio Oriente. L’olandese, ultimo vincitore a Sepang nel 2017, precede al traguardo la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli al termine di una gara in condizioni […]

Parolin “Per fermare le guerre uscire dalla logica del dominio” ROMA (ITALPRESS) – “Una convinzione che ho più volte richiamato, anche nel mio intervento all’Assemblea Generale di pochi giorni fa, è che le disuguaglianze, l’esclusione, la negazione dei diritti fondamentali e la mancata capacità di riconoscere l’altro come fratello e non come rivale, restano tra le cause profonde dei conflitti; per questo è grande apprensione, […]

Marc Marquez vince in Giappone e si avvicina a Martin, Bezzecchi terzo Solo 2 punti dividono i due piloti nella classifica iridata

Meloni “Mantenere agricoltura e coesione tra priorità Ue, lettera da 17 Stati” ROMA (ITALPRESS) – “Insieme a Nicusor Dan (presidente della Romania), abbiamo riunito 17 Stati membri dell’Ue sostenitori della politica di coesione attorno a un obiettivo comune: mantenere l’agricoltura e la coesione tra le priorità centrali del prossimo bilancio europeo, garantendo al contempo risorse adeguate per affrontare le nuove sfide dell’Europa”. Lo ha scritto su X […]