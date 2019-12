Torneo Nazionale città di Bastia, oggi le finali del Memorial Sulpizi

È iniziato nel migliore dei modi uno dei più importanti appuntamenti del panorama natalizio sportivo nazionale. Giunto all’11ª edizione, il Memorial Sulpizi non avrebbe di certo potuto mancare in spettacolarità tanto che le squadre partecipanti si sono mosse da tutte le parti dello stivale per esserci.

Concluse le due fasi a gironi per quanto riguarda la categoria under 14, la classifica avulsa ha premiato Ambra Cavallini Pontedera (PI), Libertas Volley Forlì (FC) e Volley Piombino (LI), che si giocheranno tra le 10:00 e le 16:30 di oggi l’ambitissimo primo posto in una triangolare di assoluto livello; 4º/5º o 6º posto per Fuceccio (FI), fuori dal podio per i decimali, San Lazzaro (BO) e Mesagne (B

R); triangolare dal 7º al 9º per le padrone di casa del Bastia, Glm Boville (FR) e Civitanova (MC).

Riflettori accesi poi sulla categoria Under 16, dopo i quarti di finale terminati nel tardo pomeriggio di ieri e conclusi con l’avvincente 32-30 nel derby pisano tra Casciavola e Pontedera.

Nelle semifinali per il 1º e il 4º posto, che decreteranno poi le due che si contenderanno alle 18 al Pala Giontella di Bastia Umbra la finalissima, Pallavolo Perugia se la vedrà con Cantine Paolo Leo Mesagne (BR) e la Libertas di Forlì con Pallavolo Casciavola (PI).

Finale per il 3º e 4º posto in cartello alle 15 e a seguire tutto acceso sul Pala Giontella per la finalissima e le premiazioni di squadra e individuali in un Torneo Nazionale Cittá di Bastia che continua ad illuminare il Natale sportivo dall’Umbria fino ai confini dello Stivale!