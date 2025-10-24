Un Bastia incerottato sfida il Tavernelle nel match decisivo

Biancorossi affrontano la trasferta tra assenze e infortuni

Domenica il Bastia Calcio 1924 si prepara a una trasferta complicata all’“Angelo Moratti” di Tavernelle, dove affronterà una squadra in forma e determinata. L’incontro, valido per il campionato di Eccellenza Umbra, avrà inizio alle 14:30 e sarà diretto dal Signor Lorenzo Temperoni della sezione AIA di Terni, coadiuvato dai collaboratori Emanuele Mariani ed Emanuele Liberti della sezione AIA di Perugia.

I biancorossi scenderanno in campo con una rosa rimaneggiata a causa degli infortuni di Hysenaj, Passaquieti e Romio, a cui si aggiunge l’assenza di Confessore, squalificato dal giudice sportivo per due giornate. Nonostante le difficoltà, la squadra guidata dallo staff tecnico proverà a mettere in campo grinta e determinazione per contrastare la formazione locale, che precede il Bastia in classifica di un solo punto e viene da una convincente prestazione contro Pietralunga, una delle contendenti più forti del torneo.

La partita si annuncia quindi come un vero banco di prova per il Bastia, che dovrà combattere su ogni pallone, sfruttare al massimo le proprie qualità e contare sull’unità di squadra per cercare di ottenere un risultato positivo. La sfida promette equilibrio, tensione e intensità, con tifosi e appassionati pronti a seguire con attenzione ogni fase dell’incontro.