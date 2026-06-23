Un piano di rilancio per la struttura sportiva a San Lorenzo

Campi da bocce riqualificati al via l’inaugurazione
Bastia Umbra, 23 06 2026 – L’amministrazione locale ha completato i lavori di ammodernamento degli impianti sportivi situati nella frazione, restituendo ai residenti un punto di riferimento fondamentale per il tempo libero e la socialità. L’appuntamento ufficiale per la riapertura dei cancelli è fissato per venerdì 26 giugno 2026, a partire dalle ore 18:00, momento in cui si terrà la cerimonia formale di inaugurazione alla presenza dei rappresentanti istituzionali e della cittadinanza.
L’operazione di restyling ha richiesto uno sforzo finanziario complessivo pari a 105.000 euro attraverso il coordinamento tra i fondi stanziati dalla Regione e le risorse attinte direttamente dal bilancio del Comune di Bastia Umbra. Le ditte incaricate hanno potuto effettuare interventi strutturali profondi per superare il deterioramento pregresso, garantendo al contempo una perfetta accessibilità e una totale fruibilità degli spazi da parte di tutte le fasce d’età.
L’intervento non si limita alla semplice manutenzione infrastrutturale, ma assume una forte valenza strategica per il tessuto collettivo della frazione. Il polo ricreativo è storicamente legato alle abitudini quotidiane degli abitanti e funge da catalizzatore per le attività associative. Di conseguenza, il rinnovamento delle corsie di gioco mira a potenziare le occasioni di incontro per le famiglie e per gli anziani del quartiere. La giunta municipale ha infatti ribadito che investire nel patrimonio pubblico rappresenta lo strumento principale per incrementare il benessere generale e stimolare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita comunica.
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