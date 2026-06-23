Un piano di rilancio per la struttura sportiva a San Lorenzo

FS, Inchingolo “Cantieri necessari ma comunicazione decisiva contro i pregiudizi” ROMA (ITALPRESS) – “La percezione, se stratificata, diventa verità”. Da qui parte il ragionamento di Giuseppe Inchingolo direttore Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che, intervistato da Andrea Ruggieri a “Power Talks, il potere della comunicazione”, format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, racconta la difficoltà di comunicare […]

Sequestrati 162 Kg di droga e 120 mila euro, 14 arresti a Padova PADOVA (ITALPRESS) – Maxi operazione della Guardia di Finanza di Padova, che ha smantellato una fitta e ramificata rete criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti in tutta la provincia. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, sono iniziate nel 2024 e hanno portato all’arresto in flagranza di […]

Marc Marquez rinnova con Ducati fino al 2028 “Il posto giusto per vincere” Fresco del trionfo a Brno, il 33enne pilota spagnolo correrà con il Ducati Lenovo Team anche per le prossime due stagioni, nel 2027 e 2028

Arrestato latitante nel Regno Unito, era a capo organizzazione Italo-Albanese BERGAMO (ITALPRESS) – Finisce a Manchester, nel Regno Unito, la fuga di un latitante sfuggito a una maxi operazione della Guardia di Finanza di Bergamo. L’uomo è stato rintracciato e arrestato dai reparti speciali della polizia inglese, che hanno fatto irruzione nel suo nascondiglio oltremanica dopo una complessa indagine internazionale coordinata dalla Procura bergamasca. Il […]

Truffa sul “Sisma Bonus”, eseguito maxi-sequestro da 3,5 milioni a Foggia FOGGIA (ITALPRESS) – – I finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno sequestrato beni per oltre 3,5 milioni di euro a due persone e tre società. Le accuse sono di truffa aggravata e autoriciclaggio. Il provvedimento, emesso dalla Procura foggiana e convalidato dal GIP, ha fatto scattare anche perquisizioni mirate.L’inchiesta, condotta dal Nucleo di Polizia […]

Milano, agente di Polizia Locale muore dopo inseguimento in moto MILANO (ITALPRESS) – Tragico inseguimento stradale nella serata di ieri alle porte di Milano. Un agente di Polziia locale di 35 anni ha perso la vita a Peschiera Borromeo, nei pressi dell’aeroporto di Linate. Secondo una prima ricostruzione, l’agente, a bordo di una moto di servizio, si era messo all’inseguimento di un’Audi Q7 che aveva […]

L’Algeria ribalta la Giordania, sfida per il 2° posto con l’Austria SAN FRANCISCO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Algeria batte 2-1 la Giordania e la condanna all’ultimo posto nel girone J del Mondiale. Al-Rashdan la sblocca nel primo tempo, ma nella ripresa la ribaltano Benbouali e Gouiri, in una gara dove i cambi effettuati da Petkovic risultano decisivi. L’Algeria prova subito a fare la partita, ma deve […]

A New York 3-2 pirotecnico tra Norvegia e Senegal NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Norvegia tiene il passo della Francia nel girone I e conquista i sedicesimi di finale ai Mondiali 2026. Gli scandinavi battono 3-2 il Senegal e si andranno a giocare all’ultima giornata il primato nel raggruppamento con gli uomini di Deschamps. Protagonista sempre Erling Haaland che, dopo la doppietta […]

Pioggia e fulmini non fermano la Francia, Iraq al tappeto per 3-0 PHILADELPHIA (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La pioggia e i fulmini non fermano la Francia. La nazionale di Deschamps batte 3-0 l’Iraq nella seconda giornata del girone I dei Mondiali 2026 e si garantisce un posto nei sedicesimi di finale. Allerta fulmini a Philadelphia, con un’interruzione di due ore tra il primo e il secondo tempo […]