Viander Acton Bastia, ritorno vincente al Palagiontella: 3-0

Spello Foligno superata in tre set Mazzasette firma 19 punti

📌 FLASH NEWS – La Viander Acton Bastia torna al Palagiontella dopo oltre tre anni e mezzo e batte Spello Foligno 3-0. Parziali 25-16, 25-21, 25-17 nella quarta giornata della serie C femminile. Mazzasette realizza 19 punti, Cicogna firma 12

La Viander Acton Bastia festeggia con una vittoria il ritorno alle gare ufficiali al Palagiontella, dopo un’assenza durata oltre tre anni e mezzo. Sabato 7 novembre 2026, nella quarta giornata del girone di andata del campionato di serie C femminile 2026/2027, la formazione di casa ha superato Spello Foligno per 3-0, con parziali di 25-16, 25-21 e 25-17.

La squadra guidata da Gianluca Ricci e Andrea Cruciani ha gestito il primo set dopo una partenza decisa, contenuto il tentativo di recupero ospite nel secondo e cambiato ritmo nella parte centrale del terzo. A sostenere il successo sono arrivati anche i 19 punti di Mazzasette e i 12 di Cicogna.

Partenza decisa e primo set sotto controllo

Bastia ha imposto subito il proprio gioco, costruendo un vantaggio ampio già nelle prime azioni. Il 10-2 iniziale ha indirizzato il parziale e costretto le ospiti a inseguire.

Spello Foligno ha cercato una reazione, portando il punteggio sul 18-12. Le biancocelesti hanno però mantenuto il controllo, senza consentire alle avversarie di riaprire il set. La frazione si è conclusa sul 25-16, consegnando alle padrone di casa il primo vantaggio dell’incontro.

Nel secondo parziale resiste il tentativo di rimonta

L’avvio della seconda frazione è stato più equilibrato. Bastia ha poi trovato l’allungo fino al 16-10, creando un margine che si è rivelato decisivo.

Le ospiti hanno continuato a cercare soluzioni per rientrare. La Viander Acton ha conservato efficacia nel proprio gioco, raggiungendo il 23-19 prima di completare il parziale sul 25-21. Il risultato ha portato la squadra locale avanti di due set.

Muro e difesa indirizzano la terza frazione

Al ritorno in campo è stata Spello Foligno a prendere un piccolo vantaggio, salendo sull’8-6. Bastia ha risposto raggiungendo la parità sull’11-11, quindi ha aumentato il ritmo.

La correlazione tra muro e difesa ha consentito alle biancocelesti di costruire il successivo allungo fino al 18-13. Sul 20-16 il traguardo era vicino: la squadra di casa ha completato il lavoro chiudendo 25-17, tra gli applausi del pubblico.

Mazzasette e Cicogna guidano il tabellino

Oltre alle due migliori realizzatrici, per Bastia sono arrivati sette punti da Sabatini, sei da Montacci, cinque da Ercolanoni e quattro da Censi. Buzzavi Abuzzao ha contribuito con tre punti.

Sul fronte ospite, Stella ha chiuso con 14 punti, seguita da Manni con otto ed Essienobon con sette. Alessandretti ne ha realizzati tre, Proietti due e Maiuli uno. Il confronto ha registrato inoltre 13 battute vincenti e sei muri per Bastia, contro una battuta vincente e un muro di Spello Foligno.