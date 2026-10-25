Viander Acton Bastia vince a Fossato e conferma il bel avvio

Montacci e Mazzasette conducono Bastia alla vittoria esterna

📌 FLASH NEWS – La Viander Acton Bastia trionfa 3-0 sul campo del Fossato Volley nella seconda giornata di serie C femminile. Parziali 18-25, 20-25 e 16-25. Montacci realizza 16 punti, Mazzasette 15. Nel terzo set le ospiti partono sull’1-8.

La Viander Acton Bastia conquista la vittoria in trasferta contro il Fossato Volley, superato per 3-0 nella seconda giornata del girone di andata del campionato di serie C femminile 2026/2027. A Fossato di Vico, la formazione guidata da Gianluca Ricci, affiancato da Andrea Cruciani, chiude il confronto con i parziali di 18-25, 20-25 e 16-25.

Le ospiti trovano le accelerazioni decisive nei primi due set, dopo fasi di equilibrio, mentre nel terzo prendono il comando fin dagli scambi iniziali. Sul piano realizzativo emergono Montacci, con 16 punti, e Mazzasette, con 15.

Primo set, Bastia risponde al recupero delle padrone di casa

L’avvio della gara è favorevole alla Viander Acton Bastia, ma il Fossato Volley recupera terreno e passa avanti sull’8-6. La reazione delle biancocelesti arriva con un cambio di passo che permette di ribaltare il punteggio e raggiungere il 9-12.

La squadra di casa resta nel confronto, senza però impedire alle avversarie di costruire il margine necessario per aggiudicarsi il parziale. A mettere il punto conclusivo è un muro di Montacci, che consegna alle bastiole il vantaggio di un set.

Nel secondo parziale l’allungo dopo il 15 pari

La seconda frazione vede le due formazioni procedere affiancate. Il Fossato Volley tiene il ritmo delle ospiti fino al 15-15, prima che Bastia riesca a interrompere l’equilibrio.

Le biancocelesti aprono il divario e si portano sul 16-21, indirizzando il set. È Mazzasette a firmare il punto che vale il doppio vantaggio, con il parziale chiuso sul 20-25.

Terzo set sotto il controllo delle biancocelesti

Al ritorno in campo, la Viander Acton Bastia imprime alla partita un ritmo diverso. La partenza porta immediatamente le ospiti sull’1-8, costringendo le padrone di casa a inseguire.

Il tentativo di risposta del Fossato Volley non modifica l’andamento della frazione: sul 4-11 Bastia conserva un margine ampio e prosegue fino al punto conclusivo, arrivato su un errore della formazione locale.

Il contributo delle giocatrici e il lavoro dello staff

Alle spalle delle due migliori realizzatrici, Bastia registra gli otto punti di Sabatini, i cinque di Cicogna, i quattro a testa di Buzzavi Abuzzao e Buini e il punto di Natalini. Per il Fossato Volley, allenato da Matteo Cacciamani e Simone Radicchi, Palazzi chiude con otto punti.

Il risultato rappresenta una conferma positiva per la società del presidente Alberto Forini. Il gruppo proseguirà il lavoro in palestra con lo staff tecnico, dopo aver concluso la trasferta senza concedere set.