Virtus Bastia Basket perde contro Nestor, 60 a 89

Virtus Bastia Basket – Una Virtus Bastia troppo brutta per essere vera cade a Marsciano col punteggio di 89 a 60 in gara 1 dei playoff. La squadra di coach Calisti , davanti ad un caloroso e numeroso pubblico, è stata sotto nel punteggio per tutti i 40 minuti.

Una ottima Nestor Basket Marsciano , con percentuali di tiro altissime dal campo , ha avuto vita fin troppo facile della formazione bastiola, che ora si troverà spalle al muro in gara 2 , che si giocherà a Ponte San Giovanni mercoledì prossimo 19 aprile alle ore 21,00.

” C’è molto rammarico- commentano dalla Società bastiola- per come è andata gara 1. La squadra non ha giocato per come ha fatto nell’ultima parte di campionato ed è stato un vero peccato. Abbiamo avuto una giornata completamente da dimenticare, dalla difesa alle percentuali di tiro da fuori e tiri liberi. Non ha funzionato praticamente nulla. Ma il bello dei playoff è che la gare vanno vissute singolarmente, e bisogna resettare pensando subito alla prossima, con una presenza mentale e un’attenzione in campo sicuramente diversa”.

TABELLINI

Bastia: Burini 12, Parisi ne, Bonacci 2, Tomassini 7, Mazzotti 8, Balani 7, Fondacci 1, Canfora, Capezzali 4, Cardenas 13, Boccacci 6. All. Calisti

Marsciano: Vincenti, Alessandri 9, Parretta 15, Romoli, Cornacchini 15, Battistoni 7, Trequattrini 2, Antonielli 13, Pandimiglio 10, Marinelli 2, Visigalli 16. All. Mancini