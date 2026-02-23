Volley Academy Bastia conquista Sangemini con un netto successo esterno

Prestazione solida a Sangemini per il Bastia nella serie C femminile umbra

La vittoria del Volley Academy Bastia sul campo del Colleluna Volley Sangemini segna un passaggio importante nella quarta giornata del girone di ritorno della serie C femminile. Le biancocelesti si impongono con un netto 0-3, frutto di una prova ordinata, continua e capace di indirizzare la gara nei momenti chiave. I parziali — 19-25, 20-25, 17-25 — raccontano una sfida gestita con lucidità, in cui il Bastia ha saputo alzare il ritmo quando contava, scavalcando così le avversarie in classifica.

Bastia cresce alla distanza e chiude il primo set con autorità

L’avvio è equilibrato, con le due squadre che procedono punto a punto fino al 15-12 per il Bastia. Nella seconda parte del set emerge la qualità della correlazione muro-difesa delle ospiti, che iniziano a leggere con precisione gli attacchi avversari e a trasformare ogni ricostruzione in opportunità. Il break decisivo permette alle biancocelesti di allungare e portarsi sull’1-0, dando subito un segnale chiaro all’andamento della gara.

Secondo set: ritmo alto e controllo costante

Il Bastia riparte forte, spingendo subito sul servizio e trovando un rapido 6-1 che indirizza il parziale. Il Sangemini prova a rientrare, ma il divario resta stabile: 17-12. Le ospiti mantengono ordine, limitano gli errori e gestiscono con maturità ogni fase del gioco, chiudendo anche il secondo set con sicurezza e andando al cambio campo sul 2-0.

Terzo set senza sorprese: Bastia accelera e chiude i conti

Al rientro il copione non cambia. Le padrone di casa tentano di restare agganciate fino al 9-11, ma il Bastia aumenta l’intensità e piazza l’allungo decisivo fino al 20-14. La gestione finale è lineare, senza cali di concentrazione, e il 17-25 sancisce un successo pieno che conferma la crescita della squadra guidata da Fiorella Di Leone.

Una prova corale che vale il sorpasso in classifica

Il tabellino premia Montacci, top scorer con 17 punti, seguita da Sabatini (10), Mussini (8), Mazzasette (7), Alessandretti (6), Roscini (5) e il libero Pici autore di una prova attenta. A referto anche Fiorucci, con Borgnini, Boschetti, Montecucco e Ripi a disposizione. Il dato tecnico evidenzia 4 ace, 5 battute vincenti e 6 muri complessivi, numeri che confermano la solidità del gruppo.

Il successo permette al Volley Academy Bastia di superare il Colleluna Volley Sangemini in classifica, aggiungendo fiducia e continuità a un percorso che, nel girone di ritorno, sta mostrando segnali sempre più convincenti.