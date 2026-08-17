Volley Academy Bastia, la pallavolo arriva nei quartieri

Sei Open Days gratuiti aprono la nuova stagione 2026-2027

📌 FLASH NEWS – La Volley Academy Bastia apre la stagione 2026-2027 con sei Open Days gratuiti dal 25 agosto al 4 settembre. Pallavolo nei palazzetti e nei quartieri per bambini e ragazzi, senza necessità di esperienza precedente.

La Volley Academy Bastia apre la stagione sportiva 2026-2027 portando la pallavolo direttamente nei quartieri della città. La società presieduta da Alberto Forini ha programmato sei Open Days gratuiti, dal 25 agosto al 4 settembre, rivolti a bambini, bambine, ragazzi e ragazze interessati a conoscere e sperimentare questo sport.

Gli incontri si svolgeranno in diversi punti di Bastia Umbra, alternando il Palazzetto Giontella ai giardini pubblici dei quartieri. Tutti gli appuntamenti saranno nella fascia oraria dalle 17.30 alle 19 e per partecipare non sarà richiesta alcuna precedente esperienza nella pallavolo.

L’iniziativa rappresenta il primo passo di un progetto più ampio che accompagnerà la nuova stagione. Accanto alla promozione dello sport di base, la Volley Academy Bastia sarà infatti impegnata con un’articolata struttura agonistica che parte dalla Serie C femminile e arriva fino al Minivolley.

Sei Open Days dal 25 agosto al 4 settembre

Il primo appuntamento è fissato per martedì 25 agosto al Palazzetto Giontella. Due giorni dopo, giovedì 27 agosto, l’attività si sposterà ai Giardini XXV Aprile.

Lunedì 31 agosto sarà la volta dei Giardini della Scuola Don Bosco, a Bastia Centro, mentre martedì 1 settembre gli Open Days torneranno al Palazzetto Giontella.

Gli ultimi due incontri porteranno nuovamente la pallavolo negli spazi verdi dei quartieri: mercoledì 2 settembre ai Giardini di Borgo Primo Maggio, in via Calabria, e venerdì 4 settembre ai Giardini di Cipresso, in via Madrid.

La scelta di distribuire gli appuntamenti in differenti zone della città risponde all’obiettivo di avvicinare direttamente le famiglie e i giovani, creando occasioni di incontro anche al di fuori degli impianti sportivi tradizionali.

Pallavolo nei quartieri tra sport e aggregazione

Il progetto “Pallavolo nei Quartieri” viene sviluppato dalla società non soltanto come attività di avviamento alla disciplina, ma anche come occasione di socializzazione e partecipazione.

La Volley Academy Bastia individua nella pallavolo uno strumento attraverso il quale promuovere inclusione, rispetto, collaborazione, crescita personale e corretti stili di vita.

L’obiettivo dichiarato è creare un ambiente nel quale i più giovani possano sviluppare le proprie capacità sportive e, contemporaneamente, imparare a condividere obiettivi e responsabilità.

La partecipazione gratuita agli Open Days permette inoltre anche a chi non ha mai praticato pallavolo di entrare in contatto con la disciplina e conoscere direttamente gli allenatori e l’organizzazione della società.

Il 31 agosto la presentazione alle famiglie

La nuova stagione verrà presentata ufficialmente lunedì 31 agosto alle ore 21 al Centro San Michele di Bastia.

L’incontro sarà rivolto alle famiglie e segnerà l’apertura ufficiale dell’annata 2026-2027 della società guidata dal presidente Alberto Forini.

Sarà l’occasione per illustrare l’organizzazione delle squadre e il percorso predisposto per accompagnare gli atleti dalle prime esperienze nel Minivolley fino alle categorie agonistiche superiori.

La società punta infatti a garantire una continuità nella formazione, creando diversi livelli nei quali ogni atleta possa trovare uno spazio adeguato alla propria età e al proprio percorso di crescita.

Serie C femminile affidata a Ricci e Cruciani

Al vertice della struttura agonistica ci sarà la prima squadra, impegnata nel massimo campionato regionale di Serie C femminile.

La guida tecnica sarà affidata a Gianluca Ricci e Andrea Cruciani, chiamati a condurre la formazione nella nuova stagione.

Accanto alla Serie C sarà presente una seconda squadra senior che parteciperà al campionato di Serie D femminile. In questo caso la conduzione tecnica sarà affidata a Fabrizio Guerrini.

Le due formazioni senior costituiscono il livello più alto del progetto sportivo della Volley Academy Bastia, al quale dovrà collegarsi progressivamente il percorso delle giovani atlete provenienti dal settore giovanile.

Due formazioni anche in Seconda Divisione

Particolare attenzione sarà infatti dedicata alla crescita delle ragazze attraverso la partecipazione di due squadre al campionato di Seconda Divisione.

La Seconda Divisione Azzurra prenderà parte anche al campionato Under 17 e sarà allenata da Andrea Cruciani.

La Seconda Divisione Bianca sarà invece impegnata anche nell’Under 15, con la guida tecnica affidata a Francesca Bonifazi.

La presenza di due formazioni nella stessa categoria permetterà alla società di ampliare le possibilità di confronto agonistico e di inserire le giovani atlete in un percorso graduale verso i campionati senior.

Mirco Giappesi punto di riferimento per i più giovani

La struttura prosegue con le categorie riservate agli atleti più piccoli. Il punto di riferimento sarà Mirco Giappesi, affiancato da altri tecnici qualificati della società.

Giappesi seguirà le formazioni Under 14, Under 13 maschile e femminile, Under 12 e Minivolley.

L’organizzazione punta quindi a coprire differenti fasce d’età, consentendo a bambini e ragazzi di avvicinarsi alla pallavolo e successivamente proseguire nel settore giovanile attraverso livelli progressivi di preparazione e competizione.

L’obiettivo è sviluppare contemporaneamente competenze tecniche, sportive e relazionali, mantenendo una continuità tra le diverse categorie.

La società: al centro prima le persone e poi gli atleti

La Volley Academy Bastia indica nella dimensione educativa uno dei principi fondamentali del progetto.

“La nostra idea di pallavolo è quella di costruire un percorso che metta al centro le persone prima ancora degli atleti”, sottolinea la società presentando la nuova stagione.

L’intento è offrire a ogni bambino e ragazzo un ambiente nel quale poter praticare sport, divertirsi e sentirsi parte di una comunità.

“Vogliamo che ogni bambina, bambino, ragazza e ragazzo possa trovare nella Volley Academy Bastia un luogo dove divertirsi, imparare, crescere e sentirsi parte di una comunità”, evidenzia ancora il club.

Gli Open Days vengono quindi considerati il punto di ingresso nel progetto e un’occasione per stabilire un primo contatto tra società, tecnici, giovani e famiglie.

Una stagione costruita dalla base alla prima squadra

Il programma 2026-2027 della Volley Academy Bastia presenta così una struttura che unisce promozione dello sport nei quartieri, attività giovanile e pallavolo agonistica.

Dai sei appuntamenti gratuiti tra agosto e settembre fino alle formazioni di Serie C e Serie D femminile, passando per Seconda Divisione, Under e Minivolley, la società punta a costruire un percorso continuativo per gli atleti.

Per informazioni e iscrizioni agli Open Days sono indicati Fabiola Ferroni, responsabile del Settore Giovanile, al numero 360 610 851, e Fabrizio Raspa, direttore tecnico, al numero 339 783 8847.

La partenza della nuova stagione sarà quindi caratterizzata da una presenza diffusa sul territorio, con la pallavolo che uscirà dai soli impianti sportivi per raggiungere giardini, quartieri e famiglie di Bastia Umbra.