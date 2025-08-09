Volley Academy Bastia: ufficializzati gli allenatori per la nuova stagione

Buona la prima per Sinner a Cincinnati, eliminato Musetti Il numero uno del mondo lascia solo due giochi a Galan e approda al terzo turno

Vittorie in amichevole per Roma e Lazio, pari Milan col Leeds La Fiorentina fa 1-1 col Manchester United e cede solo ai rigori

Tudor “Io e il club in sintonia, Juve ha rosa importante” "Sara' la stagione di Bremer e Koopmeiners, Vlahovic molto professionale"

A Gaza missione umanitaria italiana, Crosetto “Alleviare emergenza” / Video ROMA (ITALPRESS) – E’ decollata questa mattina la seconda fase dell’iniziativa umanitaria “Solidarity Path Operation”, missione della Difesa italiana volta alla realizzazione di un ponte aereo tra la Giordania e la Striscia di Gaza con l’obiettivo di garantire la consegna di aiuti umanitari vitali per la popolazione civile, duramente colpita dal protrarsi del conflitto. Il […]

Aeroporto Palermo, Gesap “Ok avvio cessione partecipazione di controllo PALERMO (ITALPRESS) – I Soci pubblici di Gesap S.p.A., società di gestione dell’Aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo, hanno deliberato di avviare il processo per la valorizzazione e la cessione della partecipazione (di controllo) della società.L’assemblea dei soci si è svolta alla presenza di tutti i maggiori azionisti, con una rappresentatività di oltre il 95% del […]

Zelensky “Non cederemo nostre terre”. Dagli Usa: “L’Ucraina e l’Ue presentano una controproposta al piano di Putin” KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Le potenze europee e Kiev hanno presentato un progetto per porre fine alla guerra in Ucraina, dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto importanti concessioni territoriali e il presidente americano Donald Trump ha affermato che incontrerà il leader russo in Alaska la prossima settimana. E’ quanto scrive il Wall […]

Ucraina, il 15 agosto in Alaska incontro tra Trump e Putin ROMA (ITALPRESS) – Il 15 agosto in Alaska incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti in un post su Truth. Il presidente americano lo ha definito un “Attesissimo incontro” e ha annunciato che “Seguiranno ulteriori dettagli”. “Il tanto atteso incontro tra me e il presidente russo Vladimir […]

Impresa Doualla agli Europei U20, oro nei 100 metri a 15 anni Titolo di categoria anche per Saraceni nel triplo, Inzoli argento nel lungo

Guterres “Decisione di Israele su Gaza segna pericolosa escalation” NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, è “profondamente allarmato dalla decisione del governo israeliano di prendere il controllo di Gaza City”. Lo rende noto Stephanie Tremblay, portavoce di Guterres, sottolineand come “questa decisione segna una pericolosa escalation e rischia di aggravare le già catastrofiche conseguenze per milioni di palestinesi, […]