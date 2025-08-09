Volley Academy Bastia: ufficializzati gli allenatori per la nuova stagione
Fiorella Di Leone sarà ancora una volta il punto di riferimento tecnico della società. Dopo la promozione ottenuta nella scorsa stagione, guiderà la formazione di Serie C e l’Under 16 femminile, ricoprendo anche il ruolo strategico di Direttore Tecnico. Con la sua esperienza e visione, coordinerà il lavoro di tutti gli allenatori per valorizzare al meglio il settore giovanile.
Fabrizio Guerrini, allenatore esperto e bastiolo doc, torna nella “sua” Bastia per prendere le redini della Serie D femminile, un gruppo giovane e ambizioso su cui la società punta fortemente per costruire un percorso di crescita a lungo termine.
Confermatissimo anche Mirco Giappesi, specialista del settore giovanile, che seguirà i gruppi Under 12, Under 13 e il minivolley. Il suo ruolo sarà fondamentale nella formazione delle nuove leve, con l’obiettivo di far nascere nuove squadre maschili e femminili e sviluppare ulteriormente il vivaio bastiolo.
Francesca Bonifazi, giovane allenatrice in grande ascesa, continuerà il suo percorso nella Volley Academy Bastia alla guida dell’Under 14 femminile e come assistente della squadra Under 16. La sua energia e competenza rappresentano un valore aggiunto per il futuro del club.
Nel solco dell’impegno verso le nuove generazioni, la società annuncia che a breve saranno presentate importanti novità dedicate ai bambini e alle bambine di Bastia Umbra, con iniziative mirate per avvicinarli allo sport e alla pallavolo. Un progetto educativo e sportivo pensato per far crescere passione e partecipazione fin dai primi passi.
La Volley Academy Bastia si prepara così a vivere una nuova stagione all’insegna della passione, della crescita e della valorizzazione del territorio, con uno staff tecnico di grande qualità pronto a guidare le atlete (e gli atleti di domani) verso nuovi importanti traguardi.
