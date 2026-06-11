Volley Academy Bastia Under 12 vince a Policoro rimonta CSI Sport&Go

Esordio vincente Under 12 CSI Sport&Go con rimonta a Policoro

Esordio positivo alle Finali Nazionali CSI Sport&Go

L’Under 12 della Volley Academy Bastia ha aperto nel migliore dei modi la propria avventura alle Finali Nazionali organizzate nell’ambito del circuito CSI Sport&Go in programma a Policoro, in provincia di Matera. L’avvio del torneo ha visto la formazione umbra protagonista di una gara intensa e combattuta, utile a segnare subito un segnale importante nel percorso della manifestazione.

La prima uscita ufficiale ha rappresentato un banco di prova significativo per il gruppo, chiamato a confrontarsi con realtà provenienti da diverse regioni italiane. L’obiettivo era misurare qualità tecniche, tenuta mentale e capacità di reazione in un contesto competitivo di livello nazionale.

La partita: rimonta e carattere decisivo

La sfida d’esordio contro la Pol. 4 Ville Modena si è chiusa con il punteggio di 2-1 a favore della Volley Academy Bastia, al termine di una gara ricca di cambi di ritmo. Il primo set ha visto le emiliane imporsi per 25-19, sfruttando un avvio più ordinato e incisivo.

Dal secondo parziale, però, la partita ha cambiato direzione. La formazione bastiola ha alzato il livello del gioco, trovando maggiore continuità in ricezione e precisione in fase offensiva. Il set si è chiuso nettamente sul 25-14, frutto di una reazione collettiva concreta e di una gestione più efficace dei momenti chiave.

Il tie-break ha poi sancito il successo finale per 15-12, completando una rimonta costruita con determinazione e lucidità nei punti decisivi.

Reazione tecnica e mentale del gruppo

La gara ha evidenziato soprattutto la capacità di risposta del gruppo dopo un avvio in salita. La Volley Academy Bastia ha mostrato compattezza nei momenti di difficoltà, riuscendo a ribaltare l’inerzia dell’incontro senza perdere equilibrio.

La crescita nel corso dei tre set è stata progressiva. In particolare, la seconda frazione ha rappresentato la svolta tattica e psicologica, con una maggiore aggressività al servizio e una gestione più efficace delle transizioni difesa-attacco. Un segnale importante in ottica torneo, dove continuità e tenuta mentale possono fare la differenza.

Prospettive nel torneo e prossimo impegno

Il successo all’esordio permette alla squadra di affrontare con maggiore fiducia il prosieguo del percorso alle Finali Nazionali. Il gruppo si prepara ora al prossimo confronto contro Mape Volley Catania, una sfida che si preannuncia impegnativa e utile per consolidare il cammino nel girone.

L’attenzione resta alta su ogni dettaglio tecnico e sulla capacità di mantenere intensità e concentrazione per tutta la durata delle gare. L’obiettivo è proseguire il percorso con continuità, valorizzando l’esperienza maturata in questo importante contesto nazionale.

La prima vittoria rappresenta quindi un punto di partenza significativo, che conferma la solidità del progetto giovanile e la crescita del gruppo in una competizione di alto livello.