Colomba Antonietti, due giorni per celebrare il bicentenario

Tajani “La scelta Usa sul diesel non aiuta a portare Putin al tavolo della pace” Il titolare della Farnesina ha poi detto di condividere le parole del presidente del consiglio, Giorgia Meloni, che ha definito "molto rischiosa" la scelta dell'amministrazione Trump.

A Roma il FAIR Forum sul gioco responsabile, 8 italiani su 10 chiedono prevenzione ROMA (ITALPRESS) – Costruire una cultura condivisa della prevenzione, attraverso messaggi chiari e strumenti concreti capaci di raggiungere non soltanto chi gioca, ma anche le famiglie e la popolazione nel suo complesso. Questi i temi al centro della seconda edizione del “FAIR Forum 2026”, l’appuntamento promosso a Roma dalla Fondazione FAIR e dedicato al ruolo […]

Conference, Sarri “Contro il Pafos gara difficile, l’umiltà qualità essenziale” "Abbiamo fatto un po' di scarico, nel calcio moderno il tempo per preparare le partite non esiste".

Commissione Ue propone rinvio di un anno per le norme sull’import di metano La modifica proposta riguarda gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli importatori di gas naturale, petrolio e carbone

Disabilità neurologiche complesse, nasce a Roma la Fondazione Rarementis ETS ROMA (ITALPRESS) – E’ stata presentata a Roma la Fondazione Rarementis ETS, un progetto nato per trasformare l’esperienza diretta della disabilità neurologica complessa in un impegno strutturato, aperto al territorio e capace di ridurre la solitudine delle famiglie. Rarementis ETS, fondata da Giulia Fasanella, Vittorio Maio, Olga Cybulska e Andrea Sabbatini, rispettivamente Co-Presidenti e Vice-Presidenti […]

Da Oral-B progetto per promuovere una corretta igiene orale nelle scuole primarie MILANO (ITALPRESS) – In Italia la salute orale dei più piccoli rappresenta ancora una sfida importante sul fronte della prevenzione. La carie oggi è una delle patologie prevenibili più diffuse in età pediatrica e interessa circa 530 milioni di bambini nel mondo. Un fenomeno che in Italia colpisce quasi 1 ragazzo su 2 entro i […]

A.Benetton a High Performance “Schumacher dava il massimo e chiedeva altrettanto” ROMA (ITALPRESS) – «A volte, se vuoi trovare il tuo spazio, devi in qualche modo riscrivere le regole. Perchè, se ti limiti a seguire le regole, segui una traiettoria già tracciata. E se segui quella traiettoria, c’è sempre qualcuno davanti a te». E’ il principio della discontinuità che Alessandro Benetton, Presidente di Edizione e Mundys […]

Aggressioni con minicar a Roma, sequestrato il mezzo e denunciate due persone ROMA (ITALPRESS) – Nella notte, i Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno sequestrato una minicar per caratteristiche e fattezze, corrispondente a quella utilizzata per gli episodi delittuosi del 4 e 5 ottobre, tra cui quello che avrebbe […]

Ue, Meloni “La risposta sul costo dell’energia deve essere coordinata e rapida” ROMA (ITALPRESS) – “Sono sempre più numerose e complesse le scelte che l’Ue è chiamata a compiere per difendere la capacità di restare competitiva e sicura”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo.“La questione che pesa più di tutto sulla competitività è il costo […]