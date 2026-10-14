Colomba Antonietti, due giorni per celebrare il bicentenario

Corteo e incontro storico per Colomba Antonietti e le scuole
📌 FLASH NEWS – Bastia Umbra celebra i duecento anni dalla nascita di Colomba Antonietti. Il 18 e 19 ottobre ci saranno un corteo, un incontro e cerimonie con studenti e Consiglio Comunale dei Ragazzi per ricordare l’eroina del Risorgimento.
Il Comune di Bastia Umbra dedica due giornate al bicentenario della nascita di Colomba Antonietti, con appuntamenti in programma domenica 18 e lunedì 19 ottobre 2026. Il calendario riunisce un corteo commemorativo, un incontro di approfondimento storico e cerimonie istituzionali, coinvolgendo anche gli studenti e il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
L’iniziativa intende ricordare il ruolo dell’eroina nella storia nazionale e il suo legame con la città dove nacque il 19 ottobre 1826. L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare agli appuntamenti, che toccheranno la casa natale, l’Auditorium Sant’Angelo, la scuola intitolata ad Antonietti e il monumento davanti al Municipio.
Il corteo dalla casa natale a Piazza Cavour
Il programma si aprirà domenica 18 ottobre alle 17 in via Garibaldi, presso la casa natale di Colomba Antonietti. Da qui partirà il corteo accompagnato dalla Banda Musicale di Costano, diretto al monumento dedicato all’eroina in Piazza Cavour.
Il percorso collegherà due luoghi della memoria cittadina: l’edificio in cui nacque Antonietti e lo spazio pubblico che ne ricorda il sacrificio. Questo primo momento commemorativo precederà l’appuntamento dedicato alla ricostruzione storica della sua vicenda.
L’approfondimento con lo storico Fabio Bettoni
Alle 17.30, nell’Auditorium Sant’Angelo, si svolgerà l’incontro che sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco Erigo Pecci. Seguirà l’intervento di Fabio Bettoni, storico e già docente dell’Università degli Studi di Perugia.
La moderazione sarà affidata all’assessore alla Cultura Paolo Ansideri. L’appuntamento offrirà un’occasione per approfondire il contributo di Colomba Antonietti alle lotte risorgimentali e il significato della sua figura nella storia di Bastia Umbra.
Giovanissima, Antonietti partecipò alla difesa della Repubblica Romana insieme al marito Luigi Porzi. Morì il 13 giugno 1849, durante i combattimenti contro le truppe francesi. Il suo sacrificio, ricordato anche da Giuseppe Garibaldi, ne fece una figura simbolica della presenza femminile nelle battaglie del Risorgimento italiano.
Il 19 ottobre il coinvolgimento degli studenti
La seconda giornata coinciderà con la ricorrenza esatta dei duecento anni dalla nascita. Lunedì 19 ottobre alle 8.15 il ritrovo sarà presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Colomba Antonietti”, dove è previsto un omaggio degli studenti.
Alle 9.30, le iniziative si sposteranno alla casa natale. Qui gli alunni e il Consiglio Comunale dei Ragazzi prenderanno parte a un momento commemorativo, inserito nella mattinata dedicata alla partecipazione delle nuove generazioni.
La conclusione è fissata alle 10.30, con la cerimonia presso il monumento a Colomba Antonietti antistante il Municipio e la deposizione della corona.
Attraverso il coinvolgimento delle scuole, l’amministrazione comunale punta a trasmettere ai giovani il valore di questa eredità storica. Al centro delle celebrazioni restano le scelte di una donna legata agli ideali di libertà e il contributo che la sua vicenda ha lasciato alla memoria collettiva.
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