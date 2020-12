A Natale accendiamo la Biblioteca. Bastia Umbra Dicembre 2020

A Natale accendiamo la Biblioteca. Bastia Umbra Dicembre 2020

L’emergenza sanitaria non ferma la Biblioteca Comunale Alberto La Volpe di Bastia Umbra, che ha saputo riorganizzare i propri servizi all’utenza avvalendosi di strumenti innovativi per offrire occasioni di lettura al di fuori del confine fisico della Biblioteca.

Con lo slogan “A Natale accendiamo la Biblioteca”, un calendario di eventi natalizi per mantenere vivo il legame con gli utenti rafforzando la forte valenza sociale e culturale che riveste la Biblioteca per la città.

Un filo diretto per mantenere acceso quel legame affettivo che soprattutto in questo particolare periodo dell’anno non vogliamo interrompere.

Seppur lontani comunque vicini ai nostri utenti, stretti in un grandissimo abbraccio virtuale.

Un sentito ringraziamento al Gruppo Comunale Protezione Civile Bastia Umbra per il supporto all’iniziativa, uniti tutti insieme ce la faremo.

Questo il programma.

Tutti i mercoledì ore 17

Restiamo connessi! 3 minuti insieme

Tutti i giovedì dalle 15.30 alle 18.30

Sevizio di prestito e restituzione su appuntamento

Sede Comunale Protezione Civile Bastia Umbra

Via delle Nazioni, 10

Info 075 8005325

bibliotecabastia@sistemamuseo.it

Tutti i sabati dalle 10 alle 19

Un libro per Natale

Sotto l’albero di Piazza Mazzini la Biblioteca dona libri

Tutte le domeniche ore 17

Pagina Facebook della Biblioteca

Storie di Natale

Leggo e Dribblo le Barriere speciale Natale

Eventi digitali a numero chiuso per Bastia Calcio1924

Lunedì 4 gennaio 2021 ore 16

Diretta Facebook

Biblioteche e prestito digitale

Info 075 8005325

bibliotecabastia@sistemamuseo.it

