Nonna Peppa, a Ospedalicchio ha festeggiato 107 anni

Di Paola Gualfetti

Ad Ospedalicchio, paese del comune di Bastia Umbra, si vanta una primatista dell’età. Peppa, all’anagrafe Giuseppa, vedova Malizia, ha festeggiato i suoi bei 107 anni.

Vive nella sua casa con la nuora alla quale fino a poco tempo fa ricordava persino gli orari giusti delle medicine. Cammina da sola, conversa, reclama e sorride.

A 100 anni le chiesi come poterci arrivare. Mi rispose di non avere mai avuto pensieri cattivi, ne‘ paura, di avere mangiato, bene e di tutto. Innamorata di Berlusconi da oltre vent’anni, ha spostato la foto del cavaliere in salotto dalla cucina per non fargli prendere odore di frittura.

Nipoti e pronipoti la curano e sorvegliano. Forse il segreto di tanto ottimismo sta nel potere assistere al tramonto della vita tra le mura della sua casa, nel suo paese.

Persino in compagnia dell’amata nuora! Era una bella, fortunata contadina.

A Peppa ogni bene e sinceri, pubblici ringraziamenti a questa sua famiglia per tanta prodigiosa rarità di comportamenti affettuosi.

Sette anni fa le feci la prima foto dei cent’anni. Sullo stesso sfondo a 107.

Un abbraccione PEPPA NOSTRA