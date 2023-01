754 donazioni di sangue intero e plasma, donazioni Avis in crescita

754 donazioni – Donazioni in crescita per l’Avis di Bastia. Nell’anno appena trascorso sono state 754 le donazioni di sangue intero e plasma, rispetto alle 508 dello stesso periodo dello scorso anno, con un incremento di oltre il 48% in termini percentuali e di 246 donazioni in termini assoluti. Risultato lusinghiero che pone la sezione bastiola ai vertici della graduatoria delle Avis umbre quanto ad incremento delle donazioni. «Un risultato per certi versi clamoroso ed inaspettato – afferma il presidente Roberto Fanini – ma fortemente voluto che non può essere considerato un punto di arrivo, ma semplicemente uno sprone a continuare sulla strada intrapresa.

La forte esigenza che dobbiamo manifestare a tutte le donatrici e tutti i donatori per il 2023 è quello di rispondere, così come fatto nell’anno appena trascorso, alla chiamata del nostro gruppo ChiamaAvis per prenotare la prossima donazione. Nel piano programmatico avevamo previsto per l’anno 2022 un numero di donazioni pari a 750 di sangue e plasma ed il raggiungimento di un numero di soci di 550.

Entrambi gli obiettivi sono stati centrati ed in particolare il numero di soci ha raggiunto quota 580. Adesso per il 2023 il piano prevede 850 donazioni di sangue e plasma e 600 soci e siamo consapevoli che alzando l’asticella le difficoltà saranno maggiori, ma siamo consapevoli che l’energia positiva che stiamo facendo circolare con tante iniziative possa toccare tante sensibilità che non hanno avuto l’opportunità di donare o che, per diverse motivazioni, hanno abbandonato e non hanno avuto la forza di ricominciare».

Tra le iniziative poste in essere c’è il progetto scuole primarie comunali, il progetto scuole secondarie del territorio Assisi/Bastia Umbra e la prossima pubblicazione del giornalino digitale AvisInforma, in collaborazione con le Avis di Assisi, Bettona e Cannara. La sede comunale si trova in via dell’Arco, 5 ed è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 e il sabato dalle 09.30 alle 11.

Massimiliano Camilletti