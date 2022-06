A Bastia un convegno in occasione della giornata del donatore di sangue

Nella ricorrenza della Giornata Mondiale del Donatore di sangue, (World Blood Donor Day), 14 Giugno, sarà organizzato dall’Ass. Avis comunale di Bastia Umbra il convegno “Donare sangue è un gesto di solidarietà. Unisciti a noi e salva delle vite”. Patrocinato dal Comune di Bastia Umbra, l’incontro si svolgerà presso l’Auditorium Sant’Angelo, in piazza Umberto I a Bastia Umbra , alle ore 18.30 della stessa giornata di Martedì 14 Giugno.

Porteranno i propri saluti agli intervenuti il Sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti e il Presidente Avis Regionale, l’Avv. Enrico Marconi.

Gli interventi previsti nel programma:

Ore 18.40 “Dono del sangue, salute & stili di vita”, relatore il Romano Graziani (medico, direttore sanitario Avis Provinciale, membro del Centro Regionale Sangue);

0re 19.00 “ Dono del sangue, solidarietà, pietà e carità” relatore il don Andrea Andreozzi (docente di Sacra Scrittura – Lingue Bibliche, rettore Seminario Regionale Umbro)

Il Sindaco Paola Lungarotti: “E’ doveroso il ringraziamento ai Donatori, Volontari ed Associati di AVIS. La Giornata mondiale sarà l’occasione per porre in evidenza il contributo di vitale importanza che ognuno di loro apporta in modo totale e gratuito nell’ambito della salute di tutti, senza alcuna distinzione. L’ adesione alla Giornata mondiale del donatore di sangue da parte dell’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra si concretizza con l’invito alla cittadinanza a partecipare alle iniziative in programma, così come all’incentivazione delle donazioni di sangue per chi sia nelle condizioni richieste per poterlo fare, così come nell’illuminazione di colore rosso per la Rocca Baglionesca, un forte simbolo che ci vede condividere la campagna di sensibilizzazione promossa da Avis regionale Umbria e da Anci Umbria ”.

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue è stata istituita nel 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e si celebra in tutto il mondo il 14 giugno, giorno della nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore Rh. A promuovere la giornata, oltre all’Oms, sono anche l’ISBT, l’associazione internazionale che riunisce gli specialisti in medicina trasfusionale, la FIODS, la federazione che raccoglie le organizzazioni di volontariato del sangue, e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.