A Bastia un convegno su Giontella e Olivetti

Domenica a Villa Giontella riflessione su impresa e welfare

“Giontella e Olivetti due pionieri dell’umanesimo del lavoro” è il titolo dell’incontro che si terrà domenica alle ore 18 a Villa Giontella, l’ex hotel Le Muse. L’iniziativa, promossa dalla Pro loco e curata da Paola Gualfetti e Stefano Ridolfi, sarà occasione per riflettere sulle esperienze di due imprenditori che hanno segnato il Novecento italiano con una visione innovativa del lavoro e dell’impresa.

Al centro del convegno ci sarà il confronto tra il modello di Francesco Giontella, che oltre settant’anni fa a Bastia Umbra sviluppò forme di welfare aziendale, e quello di Adriano Olivetti, imprenditore di fama internazionale che seppe coniugare crescita economica e attenzione al benessere dei lavoratori.

La cornice dell’evento sarà Villa Giontella, luogo simbolico e ricco di memoria, un tempo residenza dell’imprenditore bastiolo e punto di riferimento per centinaia di persone che prestavano servizio nel tabacchificio. In occasione dell’appuntamento, gli spazi della villa ospiteranno una mostra fotografica dedicata alle tabacchine e all’attività di Francesco Giontella, con immagini messe a disposizione dai cittadini.

La serata sarà arricchita anche dalla testimonianza diretta di una ex tabacchina, che racconterà la vita quotidiana e il lavoro nelle manifatture di quel periodo, restituendo uno spaccato sociale e culturale di grande valore.

L’incontro, spiegano gli organizzatori, intende offrire non solo un ricordo di figure imprenditoriali di rilievo, ma anche una riflessione attuale sull’importanza di un modello di sviluppo che tenga insieme impresa, comunità e dignità del lavoro.