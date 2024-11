Agriumbria 2025: Innovazione e sostenibilità nella zootecnia in scena a Bastia Umbra

Agriumbria 2025 – Si è tenuta a Bologna, durante Eima International, la presentazione della cinquantaseiesima edizione di Agriumbria, che si svolgerà dal 28 al 30 marzo 2025 a Bastia Umbra. Questo appuntamento annuale si conferma come una delle principali manifestazioni italiane dedicate al settore agro-zootecnico, con un focus sempre più marcato sull’innovazione tecnologica come chiave per una produzione sostenibile. Nel corso dell’incontro, è stato sottolineato il ruolo cruciale della tecnologia nell’affrontare le sfide ambientali e nel migliorare l’efficienza produttiva della zootecnia, sempre più orientata a rispondere alle esigenze di sostenibilità.

Tecnologia per una zootecnia sostenibile: il ruolo dell’innovazione

A supportare il dibattito sulla sostenibilità, il Dipartimento Servizio Prevenzione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Umbria ha presentato un rapporto che esplora come le innovazioni tecnologiche applicate alla zootecnia possano migliorare il benessere animale e ridurre l’impatto ambientale della produzione. Il Presidente di Umbriafiere, Stefano Ansideri, ha ribadito che l’obiettivo di Agriumbria è promuovere la crescita dell’agricoltura italiana, sostenendo il dialogo tra ricerca e comparti produttivi per favorire soluzioni più sostenibili.

Innovazione al servizio del benessere animale e dell’efficienza ambientale

Il rapporto presentato da Salvatore Macrì, direttore del Servizio Prevenzione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regione Umbria, illustra come il miglioramento delle condizioni di benessere animale possa avere effetti positivi anche sull’ambiente. Le tecnologie applicate alla zootecnia permettono infatti un controllo accurato di vari parametri chiave, come l’attività fisica e la salute degli animali, contribuendo a ridurre l’insorgenza di malattie e migliorando l’efficienza produttiva. Sensori avanzati monitorano vari aspetti, dal numero di passi al comportamento alimentare, fino a rilevamenti ambientali, come la qualità dell’aria nelle stalle e la composizione dei gas emessi.

Soluzioni innovative: robotica e sensori per una gestione sostenibile

Gli avanzamenti tecnologici nel settore includono l’uso della robotica per la mungitura automatizzata e di sistemi avanzati per la rilevazione del microclima, che contribuiscono a ottimizzare il benessere degli animali e a monitorare con precisione l’ambiente di stabulazione. I sistemi di monitoraggio alimentare, che spaziano dai satelliti ai sensori, permettono una gestione accurata dei raccolti destinati all’alimentazione animale, regolando tempistiche e modalità di insilamento e fienagione.

Agriumbria 2025: un punto di incontro per la zootecnia e l’innovazione

Agriumbria si propone anche quest’anno come evento di riferimento per la filiera della carne di qualità, grazie alla collaborazione con importanti associazioni di categoria, tra cui l’Associazione Italiana Allevatori (AIA). L’edizione 2025 segna la continuità di un percorso incentrato sull’innovazione, grazie anche all’incremento della partecipazione di espositori e a un programma ricco di dimostrazioni e approfondimenti.

L’edizione 2024 ha registrato numeri significativi:

Superficie complessiva: 85.000 mq

Superficie espositiva richiesta: 30.686 mq

Superficie espositiva assegnata: 29.760 mq

Richieste pervenute: 567

Espositori diretti accettati: 451

Capi zootecnici esposti: 600

Personale occasionale impegnato: 100

Visitatori: 88.746

Le attese per il 2025 sono elevate, con conferme e ampliamenti nelle aree espositive e un consolidamento della collaborazione con Federunacoma, testimoniando il valore strategico del legame tra zootecnia e meccanizzazione per il futuro del settore.