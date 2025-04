Agriumbria e Banco Alimentare uniti contro lo spreco

Donati 250 kg di cibo per sensibilizzare su spreco e educazione

La 56° edizione di Agriumbria ha registrato 85.000 presenze e oltre 600 espositori, sottolineando l’importanza dell’evento per il settore agroalimentare. Un focus specifico è stato dedicato alla collaborazione con il Banco Alimentare, con l’obiettivo di promuovere la lotta allo spreco e sensibilizzare sull’educazione alimentare.

A fine manifestazione sono stati raccolti 250 kg di cibo non utilizzato. Un dato che non sorprende per la quantità, ma che evidenzia l’adesione degli espositori all’iniziativa. Stefano Ansideri, Presidente di Umbriafiere e Agriumbria, ha ribadito l’importanza di mantenere alta l’attenzione su questi temi, evidenziando la necessità di educare il pubblico alla consapevolezza alimentare e al contrasto degli sprechi.

La collaborazione con il Banco Alimentare dell’Umbria, attivo nella redistribuzione delle eccedenze attraverso una rete di 21 sedi in Italia, ha rappresentato una delle principali novità di questa edizione. L’organizzazione collabora con aziende agricole, industrie, supermercati e ristoranti per intercettare il cibo in eccesso e destinarlo alle realtà che operano nel sociale.

Durante il convegno del 29 marzo, Giovanni Bruno, Presidente della Fondazione Banco Alimentare ETS, ha sottolineato il valore sociale del recupero alimentare, che non riguarda solo l’ambiente e l’economia, ma incide direttamente sulle fasce più vulnerabili della popolazione. Il fenomeno della povertà alimentare, infatti, colpisce un numero crescente di persone, tra cui famiglie in difficoltà, precari, anziani soli e giovani in situazioni critiche.

L’analisi dei dati Istat ha evidenziato un aumento del rischio di povertà in Italia e nel mondo, sollecitando interventi per rafforzare le misure di sostegno e ottimizzare il recupero delle eccedenze lungo l’intera filiera alimentare.

L’evento ha riaffermato la necessità di consolidare la rete di supporto e sensibilizzare istituzioni e aziende, affinché la lotta allo spreco e l’educazione alimentare diventino una priorità nell’agenda politica e sociale nazionale.