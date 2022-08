Search for: Search Button

Amministrazione informa i cittadini e le cittadine di Bastia Umbra

In risposta alle segnalazioni, agli articoli usciti su testate on line e social, l’Amministrazione informa i cittadini e le cittadine che giovedì 25 agosto è in programma un incontro con le famiglie dei bambini iscritti alla scuola XXV Aprile per illustrare la ripresa dei lavori e delle iniziative che saranno attivate per ridare il massimo decoro alla zona immediatamente circostante che, come tutti sanno, ha vissuto una serie di vicende difficilmente prevedibili e non banalizzabili.

Nel caso del cancello del campo sportivo di Costano, l’Amministrazione sottolinea come l’intervento di sostituzione non sia in capo al Comune ma alla società sportiva che gestisce l’impianto, trattandosi di manutenzione ordinaria, come previsto dalla convenzione vigente.

Con lealtà e onestà intellettuale possiamo affermare che per quanto di competenza tutte le segnalazione fatte dai cittadini e dalle cittadine sono prese in carico ma alcune criticità purtroppo non possono essere risolte immediatamente prevedendo tempo e una serie di operazioni burocratiche.