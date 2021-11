Assessore Daniela Brunelli eletta Presidente Conferenza Zona Sociale 3

L’Assessore Daniela Brunelli eletta Presidente della Conferenza della Zona Sociale 3

La Conferenza della Zona Sociale 3 composta dai referenti alle Politiche Sociali dei Comuni di Bastia Umbra, Assisi, Bettona, Cannara, Valfabbrica, riunitasi il 23 Novembre ha eletto come propria Presidente l’Assessore Daniela Brunelli (Servizi alla persona e politiche scolastiche). Tra i temi trattati dalla Zona Sociale ci sono quelli riguardanti i servizi socio-assistenziali, la comunità educante, il progetto Digipass, patti educativi e Pari Opportunità.

Fonte: Comune di Bastia Umbra

L’incarico assegnato all’Assessore Brunelli va ad aggiungersi a quello a lei già conferito dal mese di febbraio 2021 dal Tavolo regionale di coordinamento delle politiche giovanili. Da parte del Sindaco Paola Lungarotti, a nome dell’Amministrazione Comunale, “ le mie personali felicitazioni gli auguri più fervidi di un buon lavoro all’Assessore Brunelli, componente della nostra squadra di Giunta; come ebbi a dire in occasione della sua elezione nel Tavolo regionale di coordinamento delle politiche giovanili, ritengo che Daniela Brunelli potrà portare un fattivo contributo nell’ambito delle Politiche Sociali, regionali e di zona, per la formazione specifica di cui è in possesso e in considerazione delle problematiche e realtà rilevanti che Bastia Umbra ha nel panorama del territorio dell’ambito della Zona Sociale”.