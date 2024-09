Attivazione Semaforo al 1° Ottobre: Nuovo Dispositivo a Bastia Umbra

Il 1° ottobre 2024, l’incrocio tra via delle Nazioni e via Höchberg a Bastia Umbra vedrà l’attivazione di un nuovo sistema di controllo semaforico. Questo dispositivo, noto come T-Red, è stato recentemente installato per migliorare il monitoraggio delle violazioni del semaforo rosso nella zona.

Le verifiche finali e i test sul sistema sono in fase di conclusione e l’implementazione completa è prevista per il 1° ottobre. Il T-Red, che rileva le infrazioni attraverso la registrazione delle targhe dei veicoli che oltrepassano la linea di arresto con il semaforo rosso, è stato collocato in entrambe le direzioni: verso Umbriafiere e Bastiola, oltre che per chi svolta in via Atene.

Il dispositivo è dotato di telecamere ad alta risoluzione che catturano immagini dettagliate dei veicoli in transito. Le immagini sono poi inviate automaticamente al server della Polizia Locale di Bastia Umbra per l’emissione delle multe. L’installazione di questo apparecchio di ultima generazione è finalizzata a ridurre il numero di infrazioni e a migliorare la sicurezza stradale in un’area dove, specialmente durante le ore notturne, si riscontrano frequenti violazioni del semaforo rosso.

L’introduzione del T-Red rientra in una più ampia iniziativa delle autorità locali per potenziare la sicurezza stradale e promuovere il rispetto delle normative vigenti. Nonostante la previsione dell’attivazione, il dispositivo sarà operativo solo dopo un periodo di prova e gli abitanti saranno informati con anticipo circa il suo avvio effettivo.

Le autorità sperano che questo nuovo sistema contribuisca a una significativa riduzione degli incidenti stradali e a una maggiore osservanza delle regole del codice della strada, specialmente in una zona dove i trasgressori erano particolarmente frequenti.