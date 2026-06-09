Balli d’Americhe apre l’estate di Bastia Umbra

Primo evento il 13 giugno in Piazza Mazzini con rock e latino

Un viaggio tra boogie woogie e ritmi latinoamericani

Prende il via sabato 13 giugno il programma di appuntamenti dedicati al ballo promosso dal Comune di Bastia Umbra. L’iniziativa rientra nel cartellone di Bastia Aria d’Estate 2026. L’obiettivo è accompagnare cittadini e visitatori per tutta la stagione calda con spettacoli, musica e momenti di aggregazione nel centro cittadino.

Il primo evento è in programma alle ore 21.30 in Piazza Mazzini. Si intitola “Balli d’Americhe: dal Boogie Woogie al Latino Americano”. La serata è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con due scuole di ballo: Rock Your Boogie Perugia e Asso di Cuori Bastia Umbra.

Sul palco ballerini e insegnanti per uno spettacolo coinvolgente

L’iniziativa propone un percorso attraverso alcune delle danze più rappresentative del continente americano. Il pubblico potrà assaporare il ritmo travolgente del Boogie Woogie e le atmosfere del Latino Americano. Si alterneranno sul palco ballerini e insegnanti delle due accademie di danza. Lo spettacolo promette energia, tecnica e forte coinvolgimento emotivo.

L’evento inaugura una sezione del programma estivo interamente dedicata alla danza e all’intrattenimento musicale. La scelta della location, Piazza Mazzini, punta a valorizzare lo spazio pubblico come luogo di incontro e socialità.

Il calendario prosegue con tributi e disco music anni Ottanta e Novanta

Il cartellone non si ferma al 13 giugno. Venerdì 24 luglio, sempre in Piazza Mazzini, è in programma il “Tributo a Lucio Camacho”. L’appuntamento è organizzato dalla Pro Loco Bastia Umbra a partire dalle ore 19.00.

Sabato 25 luglio spazio invece a “Disco Ring 80/90 – La magia degli anni ’80 e ’90”. Si tratta di una grande festa a cielo aperto promossa dal Comune di Bastia Umbra. L’animazione è affidata a DJ Tiziano Casagrande, al vocalist Kill the Voice, a un gruppo di ballo e a effetti speciali. L’evento invaderà Piazza Mazzini e le piazze limitrofe dalle ore 19.00.

Ingresso libero e informazione sui canali ufficiali

Con questi appuntamenti, Bastia Aria d’Estate 2026 conferma la propria vocazione a proporre eventi per pubblici diversi. L’estate bastiola offrirà così occasioni di svago, socialità e partecipazione attiva nel cuore della città. L’accesso a tutte le manifestazioni è gratuito. Per aggiornamenti e dettagli, il Comune di Bastia Umbra rimanda ai propri canali ufficiali.