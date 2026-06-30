BasFest 2026 saluta con i ritmi e la musica del Marocco

Concerto in piazza Mazzini con la Brahim Bagdad Band domenica 5
BasFest conclude la prima edizione con un viaggio musicale nel Maghreb
Si avvia alla conclusione la prima edizione di BasFest con un appuntamento dedicato alle tradizioni musicali del sud del Mediterraneo. Domenica 5 luglio, alle ore 21, piazza Mazzini a Bastia Umbra ospiterà il concerto “Ritmi dal Maghreb”, evento conclusivo del festival e della rassegna Adriatico-Mediterraneo, iniziativa che prende il via venerdì 3 luglio con lo spettacolo “Balli e Canti d’Albania”.
L’iniziativa propone un percorso artistico che mette al centro il dialogo tra culture attraverso la musica, offrendo al pubblico un’occasione di incontro con il patrimonio sonoro del Marocco e con le tradizioni di una comunità presente e radicata nel territorio comunale.
La visita della Console Generale del Regno del Marocco
La giornata sarà caratterizzata anche dalla presenza istituzionale della Console Generale del Regno del Marocco, dottoressa Soad Souleimani. Prima dell’inizio dello spettacolo, alle ore 19, la rappresentante diplomatica incontrerà la comunità marocchina nella sede del municipio di Bastia Umbra.
L’appuntamento rappresenta un momento dedicato ai rapporti con la comunità marocchina residente e si inserisce nel programma delle iniziative organizzate in occasione della manifestazione culturale.
Un repertorio che attraversa le diverse anime del Marocco
Protagonista della serata sarà la Brahim Bagdad Band, con una proposta musicale presentata da Naima Lahlou e Salim Charkaoui. Il concerto accompagnerà gli spettatori attraverso le differenti tradizioni artistiche del Marocco, valorizzando la ricchezza culturale di un territorio caratterizzato da identità musicali molto diverse tra loro.
Il repertorio attraverserà le melodie delle montagne dell’Atlante, le sonorità custodite dalla città di Fes, considerata il principale centro spirituale del Paese e depositaria dell’eredità musicale andalusa, fino alle espressioni artistiche dell’estremo nord marocchino e ai ritmi provenienti dalle aree sahariane.
L’esibizione offrirà una panoramica sulle principali tradizioni popolari del Paese nordafricano, proponendo un intreccio di stili, strumenti e sonorità che restituiscono la varietà del patrimonio musicale marocchino. L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare una cultura che continua a mantenere una forte presenza anche attraverso la comunità residente a Bastia Umbra.
Il progetto Habitat sostiene la continuità culturale
L’evento rientra nel progetto Habitat, sostenuto dalla Regione Umbria, nato con l’obiettivo di favorire la continuità culturale delle comunità non italofone presenti sul territorio.
Il programma prevede non soltanto manifestazioni pubbliche dedicate alla conoscenza delle diverse culture, ma anche interventi permanenti destinati ai servizi culturali cittadini. Tra questi figurano l’ampliamento del patrimonio delle biblioteche pubbliche con libri in lingua originale, l’organizzazione di letture dedicate e la promozione di percorsi linguistici rivolti alle comunità straniere e ai cittadini interessati.
L’iniziativa punta a rafforzare le occasioni di incontro attraverso strumenti culturali capaci di favorire la conoscenza reciproca e la partecipazione.
In arrivo i corsi di lingua araba per giovani e famiglie
Tra le attività previste nell’ambito del progetto è annunciata anche l’attivazione dei primi corsi di lingua araba destinati a bambini e adolescenti. I percorsi formativi saranno aperti anche ai partecipanti di madrelingua italiana, con l’intento di favorire lo scambio linguistico e culturale.
L’avvio dei corsi rappresenta uno sviluppo delle azioni previste dal progetto Habitat e amplia l’offerta dedicata alla valorizzazione delle lingue presenti nella comunità locale.
Con il concerto “Ritmi dal Maghreb” si conclude quindi la prima edizione di BasFest, affidando alla musica il compito di chiudere una rassegna che ha scelto di promuovere il dialogo tra i popoli del Mediterraneo attraverso spettacoli, tradizioni e iniziative culturali rivolte all’intera cittadinanza.
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