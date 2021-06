Chiama o scrivi in redazione

Bastia Calcio: Antonio Internò ancora alla guida del Settore Giovanile

La Società del Bastia Calcio 1924 riconferma Antonio Internò per la terza stagione consecutiva!!! Già Responsabile Settore Giovanile nelle due ultime stagioni calcistiche Antonio Internò rivestirà quest’anno il ruolo di Direttore Tecnico del Bastia Calcio 1924.

Tenendo fede al suo progetto tecnico darà un’impronta attraverso un addestramento totale che seguirà delle linee guida ben precise, dettate da lui e già condivise dai Presidenti e dalla Dirigenza biancorossa. Dovrà selezionare gli allenatori di tutte le categorie dei Settore Giovanile e del femminile ed anche i collaboratori tecnici che lavoreranno al suo fianco in sinergia.

Il lavoro svolto e l’esperienza di questi due ultimi anni trascorsi al Bastia Calcio ha permesso già ad Internò di maturare la decisione di avvalersi di Marchetti Angelo come Responsabile Tecnico delle Sezione Agonistica e di Sanzari Lorenzo come Responsabile Scuola Calcio.

Per quanto riguarda la Prima Squadra, continuerà a fare da mediatore tra giocatori del Settore giovanile e club. La Società del Bastia Calcio è convinta più che mai che questa sarà una stagione fruttuosa sotto il profilo tecnico calcistico dei ragazzi.

Proprio per questo si sta muovendo per ottimizzare il proprio progetto sportivo per il miglioramento delle strutture a sostegno di un gran bello staff di Allenatori e Tecnici.

C’è clima di fermento e si sta lavorando tutti insieme per la riuscita di qualunque progetto. Felice ed orgoglioso di questa continuità il Bastia Calcio persegue agguerrito più che mai questa stagione, per essere sempre tra le migliori Società umbre con Settore Giovanile.