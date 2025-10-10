Bastia e Höchberg, 35 anni di gemellaggio europeo vivo

Scambi culturali, amicizia e ceramiche per rinsaldare il legame

Dal 7 all’11 ottobre Bastia Umbra ha accolto la delegazione di Höchberg, città tedesca gemellata da oltre trentacinque anni. Il soggiorno, parte del tradizionale Bürgerreise, ha coinvolto cittadini tedeschi ospitati in strutture ricettive e famiglie locali, favorendo incontri autentici e relazioni durature. Alcuni hanno ritrovato volti noti, altri hanno stretto nuove amicizie, confermando il valore di uno scambio che trascende confini e generazioni.

Nel pomeriggio di venerdì 10 ottobre, il Sindaco Erigo Pecci ha ricevuto ufficialmente la delegazione presso la sede comunale, dando vita a un momento di condivisione istituzionale e affetto reciproco. Durante la cerimonia, sono stati consegnati quattro piatti in ceramica Domiziani, ciascuno decorato con le bandiere delle città gemellate. Il piatto dedicato a Höchberg è stato affidato al Vicesindaco tedesco, presente all’incontro.

Nel suo intervento, Pecci ha sottolineato come ogni visita, ogni collaborazione tra associazioni e giovani, contribuisca a costruire una vera Europa, fondata su dialogo, rispetto e pace. Il Comune ha espresso profonda gratitudine ai rappresentanti di Höchberg e all’Associazione Bastia Gemellaggi, guidata da Monia Minciarelli, per l’organizzazione impeccabile e l’accoglienza calorosa.

Un ringraziamento è stato rivolto anche ai cittadini bastioli che hanno partecipato con entusiasmo, rendendo tangibile lo spirito europeo che anima il gemellaggio. L’incontro ha riaffermato l’importanza di valori condivisi come solidarietà, cooperazione e amicizia, pilastri di un futuro comune.