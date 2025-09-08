Bastia fermo sull’1-1, la Pietralunghese resta bloccata

Confessore segna, Rossi risponde: al Degli Esposti è pari

Gran caldo e grande intensità hanno accompagnato la sfida del Carlo Degli Esposti di Bastia Umbra, dove i biancorossi di mister Tomassoli hanno strappato un pari prezioso contro la Pietralunghese, formazione tra le più quotate del campionato. La gara, conclusa sull’1-1, ha visto un Bastia più brillante nella prima parte e ospiti capaci di crescere nella ripresa.

L’avvio ha mostrato subito un Bastia propositivo: Passaquieti ha sfiorato il vantaggio con un tiro fuori di poco, mentre Bagnolo ha colpito la traversa e in seguito ha costretto la difesa avversaria a salvarsi in affanno. La Pietralunghese ha risposto con Veneroso e Rossi, con quest’ultimo al 22’ stoppato da un’uscita tempestiva di Belia.

Al 38’ il match si è sbloccato: il bastiolo Confessore ha anticipato tutti di testa, superando Abibi per l’1-0. L’entusiasmo del Carlo Degli Esposti, però, è durato pochi minuti: sul finire del primo tempo Rossi ha riportato in equilibrio la partita sfruttando un varco difensivo. In pieno recupero i padroni di casa hanno protestato per un contatto su Bokoko in area, ma l’arbitro Vaggelli di Prato ha lasciato proseguire tra le proteste.

La seconda frazione è stata più tattica e meno spettacolare, complice il caldo e il ritmo calato. Il Bastia ha cercato il gol al 50’ con Del Prete, che però ha trovato solo l’esterno della rete. La Pietralunghese ha risposto con Calderini al 65’ e Maselli al 75’, ma in entrambi i casi il portiere Belia si è fatto trovare pronto, confermando la sua solidità.

Sul piano tecnico, la prestazione di Confessore è stata tra le più positive per i locali, mentre nella Pietralunghese il più incisivo è apparso Rossi. Nonostante i cambi da entrambe le parti, il risultato non è più mutato.

Il tabellino registra per il Bastia: Belia, Cozzali (19’st Dedja), Battistelli, Tondini, Bokoko, Bagnolo (25’st Romio), Giabbecucci, Ndiaye (40’st Balducci), Del Prete (31’st Hysenaj), Confessore, Passaquieti (19’st Bodnar). A disposizione Rossi, Brevi, Boldrini, Kapitan. All. Tomassoli.

Per la Pietralunghese: Abibi, Bruzzesi, Met Hasani (25’st Maselli), Nuti, Pauselli, Esposito (25’st Gatti), Giambi, Piccioli (33’pt Locchi), Veneroso, Rossi (39’st Simoncini), Calderini (25’st Micchi). Panchina: Casciani, Nicoli, Tosti, Berettini. All. Pierotti.

Il direttore di gara Vaggelli è apparso incerto in alcuni episodi, valutato con 5.5, mentre gli assistenti Nardoni e Baroni hanno garantito regolarità.

Alla fine, il pareggio è risultato l’esito più equilibrato: il Bastia ha mostrato coraggio e qualità, mentre la Pietralunghese ha confermato la propria solidità. Per entrambe resta la consapevolezza di essere protagoniste di un campionato che si preannuncia intenso e combattuto.