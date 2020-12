Chiama o scrivi in redazione

Bastia Natale di luce, più di 100 attività commerciali hanno aderito

Più di 100 attività commerciali hanno aderito e tante stanno ancora aderendo, più di 300 coupon scaricati, tante le promozioni, le proposte per sostenere i commercianti della nostra Bastia. Compriamo nella nostra città, www.bastianatalediluce.it. Insieme e con l’aiuto di tutti possiamo ripartire.

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con Confcommercio, Consorzio Bastia City Mall, Confesercenti, Fipe e la partecipazione dell’Ente Palio ha voluto fortemente sostenere in questo Natale le sue attività, i suoi cittadini con una vetrina virtuale gratuita www.bastianatalediluce.it, pagine Instagram – bastianatalediluce – e Facebook – Bastia Natale di Luce. Per usufruire delle promozioni basterà scaricare il coupon gratuito e mostrarlo al momento dell’acquisto.

Nella piazza virtuale presso i punti vendita aderenti a Natale di Luce si potrà inoltre acquistare una Gift Card da regalare. Una piattaforma dove la comunità attraverso i canali Facebook e Instagram con l’hashtag #bastianatalediluce può fare gli auguri, una Bastia di Auguri che si unisce, con il cuore di una comunità. Tanti i messaggi arrivati da Associazioni e dalle scuole che in un momento come questo scaldano il cuore. Non facciamo mai spegnere la Luce.