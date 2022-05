Bastia Umbra, chiuso il Centro di Raccolta il 13, 14 e 15 maggio

Resta chiuso il Centro di Raccolta di Bastia Umbra in Via dell’Ambiente (Ex Via del Lavoro – Zona Ex-Depuratore), nelle giornate del 13/14/15 maggio, per motivi di sicurezza a seguito dello svolgimento della manifestazione Caccia Village. Il Centro di Raccolta tornerà operativo Martedì 17 Maggio secondo il regolare orario.

Ricordiamo pertanto che il Centro di Raccolta effettua il seguente orario:

Lunedì: CHIUSO

Dal martedì al sabato: 10.00 – 13.00 / 16.00 – 19.00* Domenica: 9.00 – 12.00

Nel periodo invernale (dal 16 settembre al 15 aprile) l’apertura pomeridiana sarà dalle 15 alle 18

Per accedere ai Centri di Raccolta è necessario possedere la tessera magnetica “AMICARD”, rilasciata a nome dell’intestatario della bolletta rifiuti, che consente la pesatura dei materiali conferiti e l’ottenimento a fine anno di un incentivo economico. La tessera magnetica “AMICARD” può essere richiesta gratuitamente presso i Centri di Raccolta o contattando l’Ufficio Clienti GEST.