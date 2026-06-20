Bastia Umbra, Notte Bianca con Banco e spettacoli

Il 4 luglio evento clou di BasFest tra musica e cultura

Sarà la Notte Bianca di sabato 4 luglio a rappresentare il momento più atteso di BASFEST 2026, il nuovo cartellone estivo promosso dal Comune di Bastia Umbra che, dal 26 giugno al 5 luglio, porterà in città un ricco programma di iniziative tra spettacoli, musica, cultura e intrattenimento.

L’evento, realizzato con il patrocinio di Confcommercio Bastia Umbra, coinvolgerà il centro cittadino trasformandolo in un grande palcoscenico a cielo aperto. Piazze, vie, attività commerciali, associazioni e spazi pubblici saranno protagonisti di una lunga serata dedicata alla socialità e alla partecipazione, pensata per coinvolgere residenti e visitatori di tutte le età.

Fiore all’occhiello della manifestazione sarà il concerto del gruppo storico del rock progressivo italiano, il Banco del Mutuo Soccorso, che salirà sul palco di Piazza Mazzini alle 21.30 nell’ambito del tour “Storie Invisibili 2026”. Al termine dell’esibizione, la festa proseguirà con il dj set di Mencarhell, chiamato ad accompagnare il pubblico fino a tarda sera.

Numerose le iniziative distribuite nelle diverse aree del centro. A partire dalle 18 Piazza del Mercato ospiterà il Villaggio Luna Park e l’Area Bimbi, con attrazioni gonfiabili, pista del trenino, giochi, animazione e lo spettacolo “Il Carosello dei Sorrisi II” curato da Teatro Spazio. Nello stesso spazio troveranno posto anche la Carovana del Cibo di Strada, con food truck e proposte gastronomiche provenienti da diverse tradizioni culinarie, e il Car Boot Sale, il mercatino dell’usato che negli ultimi anni ha raccolto una crescente partecipazione di espositori e visitatori.

Tra le novità dell’edizione 2026 figura l’ingresso nel programma de “La Trecciola”, iniziativa dedicata alle tradizioni gastronomiche locali promossa dalla Pro Loco Bastia Umbra. L’appuntamento si svolgerà nella suggestiva cornice di Piazzetta Franchi, offrendo l’opportunità di riscoprire sapori e usanze del territorio.

Non mancheranno gli eventi dedicati agli appassionati di motori. In via Veneto e nell’area del Municipio sarà infatti allestita un’esposizione di auto e moto d’epoca insieme a una mostra di motociclette storiche da competizione. Via dell’Isola Romana farà invece da scenario al Raduno Master Sound Studio’s, appuntamento dedicato agli amanti dell’audio e delle elaborazioni automobilistiche.

A contribuire all’atmosfera di festa saranno anche i locali del centro storico. Bar, ristoranti e attività commerciali proporranno musica dal vivo, intrattenimento e iniziative speciali, mentre le associazioni del territorio saranno presenti con stand informativi e punti di accoglienza.

La Notte Bianca rappresenta il culmine di BASFEST 2026 e si inserisce nella strategia dell’amministrazione comunale volta a valorizzare il centro urbano attraverso manifestazioni capaci di coniugare cultura, spettacolo, commercio e aggregazione sociale. Un appuntamento che punta a rafforzare il senso di comunità e ad attrarre visitatori, confermando Bastia Umbra come uno dei principali poli degli eventi estivi del territorio.