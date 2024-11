Buone feste a Bastia Umbra! Presentato il programma natalizio

Buone feste a Bastia Umbra! – L’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra ha annunciato la conferenza stampa di presentazione del programma natalizio per il 2024, prevista per sabato 30 novembre, alle 11:00, nella Sala del Consiglio Comunale. L’evento offrirà un’anteprima dettagliata delle attività e iniziative che coinvolgeranno la comunità durante il periodo delle festività.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, mira a realizzare un Natale partecipativo e inclusivo, che celebri le tradizioni locali, valorizzi le eccellenze del territorio e rafforzi i legami comunitari.

Il tema del Natale 2024: memoria, luoghi e dono

Il programma natalizio, concepito come un progetto collettivo, si fonda su tre temi principali: memoria, luoghi e dono. L’intento è riconnettere i cittadini con le storie e i luoghi significativi della comunità bastiola, promuovendo un Natale capace di coinvolgere l’intera città.

Eventi e scenografie per un mese di celebrazioni

Dal 1° dicembre, Bastia Umbra si trasformerà in un palcoscenico di scenografie urbane, allestimenti artistici, mostre e esposizioni, che faranno da cornice a un ricco calendario di eventi:

Concerti: performance musicali per tutte le età e generi.

Spettacoli teatrali: rappresentazioni per grandi e piccini.

Esposizioni artistiche: mostre tematiche legate al Natale e alla storia locale.

Attività per famiglie: laboratori creativi e momenti ludici dedicati ai più piccoli.

Questi appuntamenti animeranno le piazze e i luoghi simbolici della città, creando un’atmosfera festiva e accogliente.

Come partecipare alla presentazione

La conferenza stampa di sabato 30 novembre sarà accessibile a tutti i cittadini interessati. Per coloro che non potranno essere presenti di persona, sarà disponibile una diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Bastia Umbra.

Il commento dell’Amministrazione

L’Amministrazione Comunale, attraverso una nota ufficiale, ha espresso entusiasmo per il progetto, sottolineando come il Natale 2024 rappresenti un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale locale e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Con questa iniziativa, Bastia Umbra si prepara a vivere un mese di feste indimenticabili, pensate per tutte le generazioni.